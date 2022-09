Patxi López: la propuesta de Yolanda Díaz de topar alimentos es de "dudosa legalidad"

El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, ha considerado este martes que la propuesta de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, de establecer topes a los precios de los alimentos básicos es de "dudosa legalidad".



En una entrevista en Antena 3, López ha insistido en que como la propuesta de su socio de Gobierno es de dudosa legalidad, lo más conveniente es actuar en otro campos como en la ley de cadena alimentaria, que hace que agricultores y ganaderos no tengan que vender sus productos por debajo de los costes.



López ha subrayado que los socialistas ayudan "de la manera que pueden ayudar y no cometiendo algo que pudiera ser ilegal".



Y se ha referido a las políticas impulsadas para ayudar a los consumidores a sostener su poder adquisitivo como es la subida del salario mínimo, de las pensiones o poniendo en marcha el ingreso mínimo vital.



Sobre la cumbre de este viernes de ministros de energía de la UE y la posibilidad de que otros países también topen el precio del gas, López ha apostado por la "excepcionalidad ibérica" porque está funcionando bien en una situación compleja por lo que, ha dicho, "Europa debería abrir los ojos y ver lo que funciona y lo que no".



López ha subrayado que topar el precio del gas es fundamental para que no sea el que fije el precio de la energía y ha recordado que en España hoy se paga 190 el megavatio (MW) de energía mientras que en Alemania el precio es 490 y en Francia, 560.



Respecto al coloquio de ciudadanos anónimos ayer en La Moncloa con Pedro Sánchez dentro de la campaña "El Gobierno de la gente" y el hecho de que muchos de los participantes fuesen cargos adscritos al PSOE, López ha argumentado que si uno elige a 50 ciudadanos que paseen por la calle "entre los 50 tiene que haber, sí o sí, votantes del PSOE por la realidad sociológica del país".



Y ha subrayado que lo fundamental es que quienes intervinieron en el acto preguntaron por las preocupaciones que tiene la gente hoy como el cambio climático.