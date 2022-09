Madrid reta a Félix Bolaños a citar el artículo que "obliga" a acercar presos ETA

El consejero madrileño de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, ha retado al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, a citar el artículo que "obliga" a cumplir condena en determinado centro penitenciario, al considerar que no hay "amparo legal" para acercar presos de ETA.



Así lo ha dicho López en Telemadrid después de que Bolaños haya señalado que el PP se debería "sonrojar" cuando critica al Gobierno por trasladar a cárceles del País Vasco, entre otros, a los exdirigentes de ETA Francisco Javier García Gaztelu, Txapote, y Henri Parot, en cumplimiento de la ley penitenciaria vigente, igual que hicieron los anteriores presidentes del Partido Popular, según ha defendido.



López ha asegurado que no hay amparo legal para justificar que se tenga que cumplir condena en un centro penitenciario específico, y lo que está haciendo el Gobierno es "pagar un cheque" a EH Bildu que a veces "no les hace ni falta" porque son cinco votos.



Según el consejero, acercar a estos presos a cárceles vascas es "indigno e inmoral" y ha indicado que gracias a la Fiscalía de la Audiencia Nacional se está evitando la "salida" de terroristas "que no piden perdón".



En este sentido, el consejero madrileño ha recordado que los expresidentes Mariano Rajoy y José María Aznar acercaban a los presos "que mostraban arrepentimiento", es decir que se "ganaban el derecho", algo que no hacen los que acerca el Gobierno de Pedro Sánchez "que sólo quieren salir de la cárcel".



También ha opinado que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, hace lo que su "señor y amo le manda y ordena", en alusión a Pedro Sánchez, pero que en su libertad está "seguir haciéndolo o no", irse o no irse, ha manifestado.