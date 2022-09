PP acusa a Sánchez de "usar la recaudación extraordinaria para cambiar cheques por votos"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "cambiar cheques por votos", al asegurar que utiliza la recaudación extraordinaria del Estado para ello y "no invertirlo para que la economía no se pare y para que las familias puedan llegar a fin de mes".

"El Gobierno está en la política de yo le doy un cheque a este colectivo, y a este otro, y a lo mejor así me votan más. Nuestra propuesta es que los ciudadanos decidan en qué gastan su dinero y reciban lo que han pagado de más porque el Gobierno no ha sido capaz de controlar los precios", ha manifestado en una entrevista publicada este domingo por 'La Razón', recogida por Europa Press.

En ella, el líder del PP repasa los principales temas que se abordarán este martes en el Senado, con la presencia de ambos líderes. Feijóo defiende que se trata de una oportunidad para que el Gobierno concrete sus propuestas y los 'populares' puedan seguir presentando alternativas, como un pacto de ahorro energético del sector público español y un fondo de dinero para las empresas en las que la energía es determinante para su viabilidad futura.

En este sentido, ha detallado que el Gobierno ha recaudado 16.500 millones de euros más este semestre que en el primer semestre del año anterior, por lo que agrega que los ciudadanos han pagado 16.500 millones de euros más de impuestos. "Básicamente porque tenemos una inflación interanual de un 9% sobre una inflación del año pasado superior al 6,5%. España ya estaba cerca del 8% antes de la guerra. Ante una crisis como ésta, esa mayor recaudación hay que devolverla a los ciudadanos", ha defendido.

Al respecto, ha señalado que esa recaudación extraordinaria debería haberse utilizado para ayudar a las rentas medias y bajas y para evitar que las empresas con más dependencia de la energía tengan que parar su actividad, "como está ocurriendo".

"En España ha cerrado ya la única empresa de aluminio primario, y el sector de la cerámica del Mediterráneo está en una situación límite. Las empresas que se dedican al acero o al hierro están en situación límite. Por eso, insisto, el dinero que hemos recaudado de más hay que invertirlo para que la economía no se pare y para que las familias puedan llegar a fin de mes", ha apostillado.

Respecto a las ayudas otorgadas por el Gobierno, Feijóo considera que el mensaje que transmite el PSOE es que "donde le interesa dice a los ciudadanos que no se preocupen, que pueden viajar gratis, mientras que en otros sitios, donde el PSOE piensa que puede obtener menos rédito electoral, como el ámbito rural, no se adopta ninguna medida".

"Las ayudas tienen que ser por igual para todas las clases medias y bajas, vivan donde vivan", ha aseverado.

"SÁNCHEZ TIENE COMO OBJETIVO MANTENERSE EN EL GOBIERNO"

Por otro lado, Feijóo ha acusado a Sánchez de no tener como objetivo prioritario gobernar España, sino mantenerse en el Gobierno de España y rechaza a aquellas voces que dicen que él pretende lo mismo.

"El Partido Popular ha remitido cinco documentos con propuestas al Gobierno para dar respuesta a la inflación y ayudar a las familias, sobre seguridad, sobre defensa, una modificación de la Constitución para atender las necesidades de las personas con discapacidad y un pacto energético. ¿Se pueden hacer más propuestas en menos tiempo? Y, sobre todo, ¿puede haber más soberbia en las respuestas?", ha expuesto.

Por último, subraya que el PP ha votado a favor o se ha abstenido en los últimos diez Reales Decretos leyes, por lo que no considera que su formación se haya instalado en el 'no es no' y llama a cuestionar "por qué el Gobierno puede pactar con todos, y de todo, salvo con el Partido Popular".