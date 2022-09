Sánchez pide al PP que no dé "lecciones de españolismo" y "arrime el hombro"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha dirigido al PP para pedirle que, en lugar de dar "supuestas lecciones de españolismo", arrimen el hombro y dejen de decir "no a todo", refiriéndose a las medidas "de sentido común y en beneficio de la mayoría" que están planteando para paliar los efectos de la guerra.



Sánchez ha cargado este sábado contra el principal partido de la oposición durante el estreno en Sevilla de la campaña "El Gobierno de la gente", que llevará al presidente a intervenir en una treintena de actos por toda España hasta final de año para explicar directamente a los ciudadanos las medidas y políticas del Gobierno de cara a las próximas citas electorales.



En medio de las negociaciones con los grupos parlamentarios para aprobar el plan de ahorro energético, Sánchez ha insistido en que mientras su gobierno "está a lo que está" para poner en marcha políticas dirigidas a la clase media y trabajadora y los pequeños y medianos empresarios, "la derecha política, económica y mediática" se afana en defender "sus intereses minoritarios y particulares, de unos cuantos poderosos".



Y ha asegurado en este sentido, que nunca olvidará que cuando el Gobierno peleaba en Bruselas para conseguir la excepción ibérica con el fin de abaratar los precios de la electricidad y que ahora quieren todos los países europeos, el PP, junto a las grandes empresas energéticas, medraban "para que no pudiera materializarse".



"No es que vayan de la mano, es que las grandes energéticas llevan de la mano al PP y a la derecha mediática" para tratar de oponerse a estas medidas.