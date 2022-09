Espinosa de los Monteros ve una liberación "encubierta" de presos terroristas

El portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha asegurado este viernes en relación al acercamiento de presos de ETA a cárceles del País Vasco que se asiste "de manera encubierta" a una liberación de presos terroristas, "por la puerta de atrás".



"Este Gobierno no cumple nada de lo que promete a nadie; el presidente estafa a todos, miente a todos, incumple a todos excepto a unos, a Bildu", ha manifestado para añadir que "las únicas promesas que ha cumplido el presidente son las hechas a Bildu".



En este sentido, se ha referido al acercamiento de presos, "incluso lo más sanguinarios, a cárceles vascas, previa transferencia de las competencias de cárceles al Gobierno del País Vasco".



Espinosa de los Monteros cree que el Gobierno pretende trasladar a todos los presos de ETA al País Vasco "con el objetivo ulterior de salir a la calle de manera encubierta lo más rápido posible".



Sobre la petición de indulto parcial del expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán, condenado a seis años de prisión por el caso de los ERE, ha indicado que si el PSOE andaluz parece que no está de acuerdo con ello, no va a ser Vox quien lo solicite.



En un acto en Málaga ha expresado a los periodistas su respeto a la petición de la familia de Griñán y ha señalado que "todos haríamos lo mismo por un familiar nuestro", aunque precisa que ello no quiere decir que el Gobierno tenga necesidad de conceder el indulto.



Por otra parte, ha lamentado los datos de paro e inflación y ha aludido a "medidas desastrosas" del Gobierno, "alguna de ellas con apoyo del PP como la nueva ley de autónomos, que genera cada vez más dificultad para crear empleo", al tiempo que advierte de que "vienen meses muy difíciles para los españoles".



Tras la reducción del IVA a la factura eléctrica, cree que se podría aplicar a otros productos y servicios, dada la actual inflación.