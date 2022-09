Pere Aragonès no participará en la manifestación independentista de la Diada

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, no participará en la manifestación independentista que organiza la ANC con motivo de la Diada del 11 de septiembre.



Así lo han explicado fuentes de la Generalitat, después de que la presidenta de la ANC, Dolors Feliu, haya advertido, en declaraciones a La Vanguardia, que si Aragonès no va a la manifestación de la Diada significará que "no está implicado con la independencia".



Aragonès, que en la última Diada sí acudió a la manifestación y fue increpado por algunos asistentes, cree que no sería "coherente" por su parte ir a esta marcha, teniendo en cuenta cómo la plantean sus organizadores, ya que una movilización contra el papel de los partidos independentistas y del Govern, y no contra el Estado, "profundiza en las divergencias del independentismo", han señalado las mismas fuentes.