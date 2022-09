Pedro Sánchez acusa al PP de acercar presos mientras ETA mataba y secuestraba

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado este jueves a Partido Popular de haber acercado presos de ETA a cárceles del País Vasco "mientras la banda terrorista mataba y tenía secuestradas a personas", durante el mandato de José María Aznar.



En una entrevista en la SER, el presidente del Gobierno ha dicho que el PP hace una "utilización espuria y sin ningún tipo de vergüenza" de la política antiterrorista "incluso 11 años después de la desaparición de ETA y la paz en Euskadi, en España".



Algo, ha asegurado, que "no ha hecho nunca el Partido Socialista" sino que, "al contrario", cuando ha estado en la oposición lo que ha hecho ha sido "forjar grandes acuerdos en torno a la lucha antiterrorista, primero del terrorismo en Euskadi y en segundo lugar el terrorismo yihadista".



Ha precisado, además, tras expresar de nuevo una "condena y rechazo" al terrorismo y "compartir el dolor y la memoria de las víctimas", que "aquí no está cambiando nada, no se están recortando las condenas, van a cumplir íntegramente las condenas todos estos presos".



"Son acercamientos individuales que cumplen con la legislación penitenciaria, que están bajo el escrutinio y el control del poder judicial", ha subrayado.



A su juicio, esto es "un ejemplo más de cómo el Partido Popular utiliza cualquier cosa, hasta incluso un éxito colectivo de la democracia española como es la paz y el fin de la violencia hace 11 años, para horadar, socavar y hacer daño a un gobierno como el Gobierno que yo presido".



La crítica del presidente del Gobierno redunda en la que hizo este miércoles el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, que en redes sociales señaló que el Gobierno de José María Aznar acercó a 190 presos de ETA a cárceles próximas al País Vasco.