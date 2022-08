Urkullu insiste en que se cumpla el Estatuto

El Lehendakari, Iñigo Urkullu, ha insistido en que el Estatuto de Gernika "sea cumplido" y, tras afirmar que septiembre "debería ser un mes idóneo para intentar cerrar" el traspaso de las competencias pendientes, ha asegurado que, de no ser así, seguirá gobernando, pero "corresponderá a los grupos parlamentarios" vascos "lo que tenga que ser en relación con el Gobierno español".

Además, ha asegurado que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, no le "consulta" y ha advertido de que "uno se puede ver reflejado en las medidas", como las de carácter energético, "pero no en las formas".

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Urkullu ha admitido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no le consulta a la hora de aplicar su políticas. "Y esta es la queja que he mostrado con respecto al Plan de Ahorro Energético que venía planteando la ministra Teresa Ribera y el presidente del Gobierno español. He venido a manifestar la necesidad de una gobernanza multinivel", ha dicho.

Ha recordado que su ejecutivo va a presentar "una serie de medidas complementarias" a ese plan, relativas a la cogeneración, la economía circular y "otro tipo de ámbitos". "Estamos cerrando el documento, lo presentará la consejera Arantxa Tapia mañana o pasado mañana, una vez de que lo hagamos llegar hoy al Gobierno español", ha dicho.

Urkullu se ha vuelto a referir a las actuaciones del Gobierno y ha advertido de que, "en las medidas, uno se puede ver reflejado, pero no en las formas que se han seguido". "Somos conscientes de que atendemos directrices europeas, también a nivel de estados miembro de la UE y eso precisa de una política de coordinación, al mismo tiempo de adecuación a las realidades diferenciadas de cada unos de los estados miembros de la UE. Por eso es por lo que reivindico y reivindicaba una gobernanza multinivel, basada en el diálogo y el contraste las medidas", ha dicho.

MUCHO PARA HABLAR

El Lehendakari ha apuntado que no habla formalmente con Pedro Sánchez desde el pasado 2 de marzo, en una reunión privada, aunque después coincidieron en la Conferencia de Presidentes de La Palma. A su juicio, "son muchas" las cuestiones que deben abordar, entre ellas, "el desarrollo de más y mejor autogobierno" sino por otras como la situación generada por "contenciosos abiertos" por recursos ante el Tribunal Constitucional, las comisiones bilaterales de cooperación o las conferencias sectoriales.

También ha vuelto a mostrar su malestar por que el presidente del Gobierno central pusiera en duda "la adecuación constitucional del Estatuto" al pretender analizar la "adaptación jurídica" de algunas materias pendientes de traspaso. "Es como poner en duda el propio Estatuto de Gernika", ha lamentado.

Según ha explicado, ha habido una conversación entre la ministra de Política Territorial y la consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno para "aclarar lo que el presidente pudo decir".

"A mí me sigue quedando la duda de qué es lo que quiere decir", ha dicho, a la vez que se ha referido a la existencia del Estatuto de autonomía, que es una ley orgánica, y "no debe haber una interpretación unilateral". "Apelo a lo que es la clarificación de esas expresiones y, en cualquier caso, a lo que es el cumplimiento del compromiso por parte del Gobierno español", ha indicado.

Tras aludir a la paralización de las comisiones bilaterales para materializar las transferencias acordadas con el Ejecutivo del PSOE, ha asegurado que "este próximo mes de septiembre debería ser un mes idóneo para intentar cerrar ya esto".

En caso contrario, según ha señalado, seguirá "gobernando" y aplicará la "cuarta pata" de su programa de Gobierno, "Más y mejor autogobierno". "Seguiré gobernado en función de ese compromiso, pero corresponderá ya a otros grupos parlamentarios, a otras formaciones políticas, lo que tenga que ser en relación con el Gobierno español", ha dicho.

Preguntado por si sugiere, con sus palabras, 'ir un paso más allá' con 'una nueva propuesta', ha respondido: "Bueno, veremos, analizaremos. Eso está en el propio Parlamento. En las dos legislaturas anteriores a la actual ha habido una ponencia de autogobierno que ha elaborado un trabajo y corresponde a los grupos parlamentarios decidir si merece la pena o no seguir. Queda en manos de los grupos parlamentarios", ha dicho.

Iñigo Urkullu ha insistido en que a él le corresponde "intentar que el autogobierno reconocido y reflejado en el Estatuto de Autonomía de Gernika del año 1979, 43 años después, sea cumplido adecuándolo a la realidad actual". "Pero que sea cumplido. Eso es lo que a mí me corresponde. Las otras cuestiones corresponden más a las formaciones políticas grupos parlamentarios o al Parlamento en sí", ha concluido.

El Lehendakari ha apuntado que el periodo de vigencia de la legislatura española "puede ser hasta el año 2024, en función de las circunstancias que se den en el momento presente o inmediato futuro" y el cronograma de transferencias fue aprobado por el Ejecutivo Sánchez en 2020.

En este sentido, ha añadido que hace ya aproximadamente un año de la transferencia de Prisiones o el IMV, "y no hay avance en la convocatoria de comisiones bilaterales" de negociación para cinco materias que su Gobierno ha puesto "sobre la mesa".

"Yo creo que es un tiempo en el que parece razonable poner dudas sobre lo que pueda ser la posibilidad de cumplimiento o materialización de ese compromiso por parte del Gobierno español", ha concluido.