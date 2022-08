El PSOE apela a la responsabilidad sindical, pese a su "derecho" a movilizarse

La portavoz del PSOE, Pilar Alegría, ha defendido ese martes el "derecho legítimo" de los sindicatos a movilizarse para reclamar subidas salariales, pero ha apelado a su "responsabilidad" que ha sido la "tónica general" de los agentes sociales en los últimos años.



La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, dijo este lunes que la patronal española no está a la altura de su país y, por tanto, los sindicatos tienen motivos para salir a la calle", en alusión a las movilizaciones anunciadas ante la falta de un acuerdo salarial con la patronal.



En declaraciones a Telecinco, la portavoz del PSOE ha subrayado que las centrales obreras tienen "derecho legítimo" a salir a la calle, "pero apelamos a la responsabilidad que ha sido la tónica general" en los últimos tiempos, sobre todo en momentos complicados como la pandemia, en los que sindicatos y empresarios "arrimaron el hombro", frente a la posición del PP, que siempre es "no".



La también ministra de Educación ha mostrado su convicción de que la responsabilidad va a marcar el futuro para alcanzar "un pacto de rentas, positivo para las empresas y los trabajadores".



Tras calificar como una buena noticia la bajada en cuatro décimas del IPC adelantado de agosto, Alegría ha subrayado que los futuros presupuestos generales del Estado "por supuesto" recogerán los compromisos adquiridos por Pedro Sánchez con la OTAN para aumentar los gastos en Defensa.



Yolanda Díaz aseguró que en el techo de gasto pactado y aprobado para los presupuestos generales del Estado de 2023 no se incluye dicho incremento.



Al respecto, Alegría ha detallado que el techo de gasto se construye vía ingresos públicos, no con partidas presupuestarias determinadas; "otra cosa es el presupuesto y es ahí donde se podrán ver las partidas".