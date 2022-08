Isabel Rodríguez asegura que el Gobierno no se plantea cortes de suministro

La portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha asegurado que el Ejecutivo no se plantea aprobar cortes de suministro a la industria y a los hogares a causa de la crisis energética, en una entrevista a El Periódico de Catalunya.



Isabel Rodríguez afirma que en España "no se plantean" cortes de suministro a la industria y a los hogares, "ni ahora ni en el plan de contingencia" en el que trabajan, pero deben tomar medidas y destaca que subir o bajar un grado el termostato ya supone un ahorro del 9 % del consumo eléctrico en España.



La portavoz prevé un otoño "difícil" y explica que, tanto el Gobierno como la UE, se preparan "para que sea lo menos costoso posible para la industria y las empresas", pero envía un mensaje de tranquilidad y recuerda que acabamos de vivir y superar "momentos muy complicados" a causa de la covid-19.



Ante las críticas al Gobierno por no explicar suficientemente bien sus medidas, replica: "Lo primero es actuar antes que comunicar",y repasa la actuación del ejecutivo ante la pandemia, incendios, inundaciones y el volcán en la isla de La Palma.



Considera la ministra de Política Territorial que el resultado de las encuestas, que sitúan en primer lugar al PP, se debe a que "el Gobierno no está en modo electoral" y "la sociedad española tampoco", además de mostrarse confiada en que "el balance sea muy positivo" cuando lleguen las urnas.



Sobre la subida del Salario Mínimo Interprofesional, recuerda en esta entrevista que el compromiso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la investidura y en el gobierno de coalición, "es que llegue al 60 % del sueldo medio".



Ante la demanda de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, a la patronal para que se esfuerce por alcanzar un acuerdo y su apoyo a las movilizaciones, Isabel Rodríguez puntualiza que la tarea de los sindicatos y de los empresarios es lograr un acuerdo y cree que la posición del Gobierno debe ser de "respeto a la negociación colectiva".



La portavoz del Gobierno se muestra crítica con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y le reprocha que, aunque tiene una imagen de moderado, "las decisiones que está adoptando no son moderadas, sino que están muy alejadas de los planteamientos de la derecha moderna europea", además de recriminarle que no tiene "la altura de miras que necesita España".



"Se tiene que venir llorado de casa. El señor Feijóo debería haber pensado esto antes de venir de Galicia a Madrid. Aquí hay que venir llorado de casa y dispuesto a trabajar y a dar respuestas a este país a la altura de las circunstancias", replica Isabel Rodríguez ante el argumento del PP que atribuye las críticas del Gobierno al resultado de las encuestas.



Por ahora, no hay nueva fecha para convocar la mesa de diálogo con Cataluña y la portavoz cree que la forma en que trabajan "está siendo positiva. No es tan urgente hablar de ello cada segundo, sino forjar acuerdos de manera efectiva".