Bal no ve a Feijóo de presidente y señala sus "meteduras de pata"

El vicesecretario general de Ciudadanos, Edmundo Bal, asegura en una entrevista con Europa Press que no ve a Alberto Núñez Feijóo de presidente del Gobierno por lo que en su opinión son "meteduras de pata" del presidente del PP, al que recomienda "estudiar más". No obstante, cree que el PSOE se equivoca de estrategia por "arrear" contra Feijóo continuamente, cree que genera "crispación" y desafección política.

En cuanto al Gobierno, considera que es "torpe, negligente y no está adoptanto las medidas que debe" para contener la inflación. Además, afirma que no cree a Pedro Sánchez ni cuando le da los buenos días porque se mueve por "instinto de supervivencia" y considera que el PSOE ha cavado su tumba por echarse en manos de ERC y Bildu. En su opinión, los votantes socialistas no se lo van a perdonar.

El dirigente del partido naranja se muestra convencido de que el "efecto Feijóo" en las encuestas es como el que existió con el "efecto Yolanda" que también "pegó un subidón" cuando anunció una plataforma transversal que iba a "incluir a todo el mundo". Sin embargo, Bal cree que esto son "olas", lo que él llama la "novedad del momento" por la curiosidad que despierta un nuevo líder.

Pero después de esto, considera que los votantes van al fondo y se empiezan a preguntar quién es esa persona de verdad, a analizar sus capacidades, la política que ha llevado a cabo en Galicia --critica la campaña de la Xunta para que los estudiantes hablen gallego "24 horas de 21 días"--, o las declaraciones que ha realizado sobre Cataluña.

En el caso de Feijóo, Edmundo Bal cree que está cometiendo "errores absolutamente tremendos" en referencia a algunas de sus declaraciones y cita, por ejemplo, las realizadas sobre la nacionalidad catalana o la afirmación de que entre las islas Canarias el transporte se realiza en Jetfoil, cuando dejó de usarse en 2005.

ACUSA AL PP DE COPIAR A CIUDADANOS

En su opinión, "hay que estudiarse los canutazos para no meter la pata". Por ello tiene la sensación "bastante regular" con las "capacidades" de Feijóo y su conclusión es que no lo ve como presidente. "Yo, sinceramente, tengo que decir que por lo que llevo visto del señor Núñez Feijóo, lo digo con todo el respeto, no lo veo de presidente del Gobierno", sentencia.

Además, acusa a los 'populares' de estar haciendo ahora la política que hace Ciudadanos. Cree que el PP les copia. Y pone como ejemplo la petición al Gobierno de que deflacte la tarifa del IRPF que "el PP ni sabía lo que era". También cree que les han copiado el gesto de tender la mano al Ejecutivo que el propio Bal había realizado en una rueda de prensa.

En este punto, considera que la estrategia que está llevando a cabo el Gobierno de no sentarse con Feijóo es equivocada. En su opinión, debería "coger la mano" del PP al menos una vez "para ver si el PP va en serio" porque él cree que "el PP no va en serio". Según Edmundo Bal el PP "quiere aparecer ahora ante la opinión pública como moderado para conseguir sensaciones buenas y hacer política útil, pero no lo demuestra".

PSOE SE EQUIVOCA AL FOMENTAR LA CRISPACIÓN CONTRA FEIJÓO

No obstante, el dirigente de Cs cree que el Gobierno se equivoca de estrategia al estar "arreando contra Feijóo" todo el verano. Le parece mal no solo desde el punto de vista de la educación y la cortesía parlamentaria sino que cree que la utilización de "palabras muy gruesas" contra el principal partido de la oposición fomentan la "crispación" y generan "desafección en la ciudadanía". "Es algo pernicioso para la democracia lo que está haciendo el PSOE", remacha.

Aunque cree también que el verdadero error lo llevan cometiendo los socialistas desde el principio de la Legislatura y ha sido elegir como socios a los "sospechosos habituales de atentar contra el buen nombre de España" como son Bildu y ECR. "Les falta ya solo poder tener algún ministro en el gabinete porque ya está claro que van a terminar la legislatura con ellos", apostilla.

Y lamenta, en este sentido, que el PSOE no haya llegado a acuerdos con el PP y Cs como en otros países de Europa. "Qué pena la radicalización en la que ha caído el PSOE", exclama. Su conclusión es que "el PSOE, con esto, ha cavado su propia fosa, porque el votante socialista, esto de echarse en brazos de Bildu y ERC no se lo va a perdonar jamás".

De hecho, espera y desea que en las próximas elecciones haya "cambio de ciclo político" y va a trabajar "todo lo posible" para que Pedro Sánchez no siga en el poder y "España no esté gobernada por Bildu y por ERC".

De hecho, cree que los procesos inflacionistas como el que se vive en estos momentos "nunca benefician a los gobiernos" y en el caso del de Pedro Sánchez, afirma que tampoco le beneficia el hecho de es que "torpe, negligente" y no está adoptando las decisiones "que hay que adoptar". En este sentido, critica duramente la medida de bonificar 20 céntimos el precio de los combustibles porque, alega, "todos los economistas han dicho que es contraproducente contra la inflación".

Pero también avisa de que la situación puede agravarse cuando el Banco Central Europeo suba los tipos de interés, que impactará directamente en el precio de la hipoteca y en ese momento, ha apuntado, se verá en España una "situación dramática de desahucios". Mientras, añade, el Gobierno "no hace nada".

Las críticas de Bal se centran directamente en Pedro Sánchez del que asegura que no le cree ni cuando le da los buenos días. "Pedro Sánchez es una persona que se mueve cada día por un instinto de supervivencia absoluto", añade al ser preguntado si se fía de que las elecciones generales se celebrarán cuando toca. Pero sí cree que con las encuestas dando ventaja al PP, Sánchez no tendrá interés en anticipar las elecciones.

DENUNCIA INTERÉS DE LOS MEDIOS EN QUE VUELVA EL BIPARTIDISMO

En cuanto a Unidas Podemos, está convencido de que aunque se peleen con su socio, no dejarán el Gobierno: "se nota que les gusta más el coche oficial y la moqueta más que a nadie y no están dispuestos a perder ese privilegio de ninguna de las maneras". "Así les pasa luego en las encuestas, que la gente empieza a desconfiar de ellos", apunta.

Sobre si apoyaría un gobierno del PP con Vox, señala que nunca han negociado con Vox y nunca lo harán: "Hablaremos con el PP y se acabó". Lo que sí observa es un "cierto deseo de los medios de comunicación de que exista" de nuevo el bipartidismo.

Pero advierte de que él va a pelear porque eso no suceda y la gente no olvide los "pecado" del PP y el PSOE. Son, según cita, "repartirse el Estado, el CGPJ, RTVE, la Agencia EFE, colonizar el CIS, la administración con sus amiguetes, la Fiscalía General del Estado o tratar de controlar desde atrás la Sala Segunda del Tribunal Supremo".

Pero cree que el "pecado más grande" del bipartidismo ha sido la cesión al nacionalismo incluso cuando los gobiernos de PP y PSOE tenían mayoría absoluta.