El PP se opone al decreto de ahorro energético y lo califica de "imposición"

El vicesecretario de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, ha dicho este martes que su formación política no puede compartir las medidas del decreto energético planteado por el Gobierno por tratarse "de una imposición".



Bravo ha precisado en el programa la Hora de la 1 de TVE sobre el decreto que al PP "no se le ha trasladado las medidas y ni siquiera se ha escuchado a las comunidades autónomas".



"Sobre todo", ha añadido, "se imponen una serie de medidas al sector privado sin contraprestaciones ni ayudas".



El responsable de Economía del principal partido de la oposición ha subrayado que "no hace falta que al empresario o al autónomo le digan cómo tiene que ahorrar porque, por desgracia, ya lo está haciendo".



Se ha mostrado a favor de un planteamiento de "recomendaciones" para favorecer el ahorro energético y ha reiterado que para la elaboración del decreto "no se ha escuchado" al sector privado "ni se ha acordado y consensuado" con las comunidades autónomas.



"Parece lógico que si el decreto invade competencias de las comunidades autónomas se plantee mediante un consenso" con las mismas", ha explicado Bravo, quien ha matizado que esta norma "tendría que ir acompañada de una serie de medidas que permitan reducir la dependencia del gas".