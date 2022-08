El Gobierno pide a Feijoó que "salga del no" y deje de "bloquear" el CGPJ

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha instado este sábado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a que "salga del rincón del no" y deje de "bloquear" las instituciones porque es "urgente" renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).



Calviño ha lamentado la actitud del primer partido de la oposición, del que ha dicho que "no tiene escrúpulos" y que desde hace 4 años "miente" y no cumple los compromisos.



En declaraciones a los periodistas, antes de participar en el acto del nombramiento de Almudena Grandes como Hija Adoptiva de Rota (Cádiz), la ministra ha acusado a Feijóo de "secuestrar" a instituciones tan importantes como el CGPJ.



"Deseo que Feijóo salga del rincón del no y empieza a arrimar el hombro para desbloquear una situación que ya dura mucho", ha sentenciado.



Preguntada por las declaraciones de Feijóo sobre la posibilidad de tipificar como delito los referéndum ilegales, Calviño ha dicho que desde que abandonó la Xunta de Galicia "se ha alineado con las posiciones más extremas del PP y está contribuyendo a la crispación".



Ha recordado que el Gobierno de Pedro Sánchez ha puesto en marcha una "agenda de diálogo entre catalanes" que en su opinión "ha mejorado sustancialmente la convivencia", una senda que "hay que seguir", ha apostillado.