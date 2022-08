Localizan empresas del fundador de Ambulancias Tenorio en paraísos fiscales

El fundador de Ambulancias Tenorio e Hijos S.L, una de las empresas más conocidas en el sector del transporte sanitario, especialmente en Andalucía y Extremadura, aparece como director de dos empresas internacionales con sede en paraísos fiscales.

Según las bases de datos de International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), Juan José Tenorio padre aparece vinculado desde 2005 a dos empresas internacionales afincadas en uno de los mayores paraísos fiscales del planeta, Islas Vírgenes Británicas, de las cuales una se encontraría activa (Maltesert Group INC., con dirección oficial en Londres) y otra inactiva (Iverness Intercontinental INC, con domicilio en Moscú y extinguida en 2009).

Por otro lado, también se ha detectado que el nombre de Juan José Tenorio aparece ligado a una dirección en otro paraíso fiscal, Panamá, lo que en otros casos similares suele ser utilizado para blanqueo de capitales u otros delitos financieros y fiscales.

El origen del imperio Tenorio surge de la actividad de Ambulancias Tenorio e Hijos S.L., una empresa que ha ido creciendo exponencialmente, basando su actividad en las adjudicaciones públicas de Andalucía y Extremadura, principalmente. Pero desde que su fundador, Juan José Tenorio Rodríguez, empezase a operar con ambulancias en Sevilla en los años 70, su planteamiento empresarial ha cambiado totalmente, pues a día de hoy, la familia Tenorio gestiona una oscura red societaria, construida en base a ingeniería empresarial y fiscal.

En el año 2015, se formó Tenorio Grupo Empresarial que aglutina cuatro empresas de transporte sanitario: Ambulancias Tenorio e Hijos S.L., Tenorio Asistencia S.L., ASM Asistencia Sanitaria Malagueña S.L. y Tencons 2015 S.L. Este grupo está gestionado por Cristian Tenorio Jiménez, hijo del fundador, como administrador único de las citadas empresas. Pero, según documentos a los que ha podido tener acceso Servimedia, Cristian Tenorio constituyó finales del año 2015, y al margen de sus otros dos hermanos, una empresa denominada TNR Socios Inversores S.L. Actualmente, esta posee la totalidad de las acciones de las empresas de Tenorio Grupo Empresarial, así como de las empresas que ostentan el contrato público del transporte sanitario por carretera de la provincia de Málaga y otras compañías, todas controladas a su vez por Cristian Tenorio como administrador único.

La evolución de esta red societaria, construida desde la ingeniería empresarial y financiera para crear un entramado de empresas controladas por Cristian Tenorio, ha ido creciendo en los últimos años. El hijo del fundador actualmente es el administrador único de un total de 12 empresas, incluyendo la incorporación de nuevas compañías dedicadas a otros sectores de actividad, como Ampliación de Conocimiento JCD S.L. o La Tienda del Aceite de Oliva Online S.L.

PRÉSTAMO MILLONARIO

La empresa emblema de todo el entramado societario de la familia, Ambulancias Tenorio, no tiene solvencia económica desde hace años. Recientemente han solicitado un préstamo a Cofides alegando pérdidas y la necesidad de disponer de solvencia por valor de 9,18 millones a través del fondo de recapitalización de empresas afectadas por la covid-19 y, de esta manera, poder participar en el concurso de la Junta de Andalucía tiene actualmente en curso.

Pero, según documentación a la que ha tenido acceso Servimedia, Ambulancias Tenorio e Hijos S.L. ya había tenido pérdidas antes de la pandemia. Concretamente, en el año 2018, la empresa cerró el ejercicio económico con una facturación de 62,4 millones de euros, lo que suponía unas pérdidas de 4,4 millones de euros y un Ebitda negativo de 5,6 millones de euros, que provocó la reestructuración empresarial, en el sentido de que tuvieron que despedir a trabajadores.

A pesar de que esta empresa en concreto experimentara pérdidas, la entidad matriz a la que pertenece (TNR Socios Inversores S.L.) en 2019 amplió su capital social en 1.533.505 euros, con un capital social resultante en la citada empresa actualmente es de 11.697.592 euros, según el BORME. Es decir, que, aunque aleguen pérdidas en las empresas pertenecientes a Tenorio Grupo Empresarial, la empresa que controla a todas ellas y entidad dominante del holding familiar TNR Socios Inversores S.L. ha seguido obteniendo beneficios a parte.

SUELDO DE LOS HIJOS

Los miembros de la familia Tenorio no se ven afectados por el supuesto mal estado financiero de sus empresas. Los hijos del fundador de Tenorio Grupo Empresarial forman parte activa de la plantilla de la empresa, pero sus sueldos no se encuentran dentro del rango del sector.

Los sueldos de los trabajadores de una empresa privada adjudicataria que presta un servicio público deben de ser fijados libremente por el empresario y la entidad pública tiene la obligación de subrogarlos, es decir, que, si la empresa privada consigue ganar el concurso, es la administración quien debe pagarlos íntegramente o en caso de anulación de dicho contrato, la entidad pública debe indemnizar a los trabajadores pagándoles las retribuciones establecidas por la empresa privada. Así pues, estos datos son públicos y se incluyen en las licitaciones correspondientes.

Ahora bien, el caso de Ambulancias Tenorio e Hijos SL, hay tres directivos (de los que se conoce su salario) que superan el sueldo del propio presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla que, según lo publicado en el Portal de Transparencia del Gobierno, cobra 69.243 euros brutos anuales. Uno de los directivos de la empresa de ambulancias que tiene mayor sueldo es Daniel Tenorio, con un montante de 104.795 euros brutos anuales, superando en 35.551 euros más que Moreno Bonilla. Otro de los directivos con un sustancioso sueldo es Juan Carlos Tenorio, que según los datos aportados cobraría 85.191 euros brutos anuales, sueldo superior al de un ministro y muy próximo al sueldo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuyo salario es de 86.542 euros. En el caso de Cristian Tenorio, hijo menor del fundador y administrador único de todo el holding empresarial, incluida Ambulancias Tenorio e Hijos, no tiene disponible públicamente el dato de su sueldo.