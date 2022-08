Núñez Feijóo pide implacabilidad con el "terrorismo forestal" que causan desalmados

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado este domingo que el grueso de los incendios que se registran en España "mayoritariamente tienen una causa", que no es otra que la existencia de "personas desalmadas que prenden fuego", y ha pedido ser implacable con el "terrorismo forestal".



Los incendiarios, ha detallado, actúan "en distintos focos"; normalmente, por la noche cuando los medios aéreos no pueden trabajar; con interés de producir "una catástrofe medioambiental" y, a veces, incluso, de poner en riesgo patrimonios, haciendas, viviendas y, en suma, "nuestra forma de vivir". Y eso "ningún pueblo se lo merece".



Esta es la reflexión hecha por Núñez Feijóo en declaraciones a la prensa con motivo de su visita durante esta jornada a Cambados (Pontevedra), donde ha ejercido de Gran Maestro del Capítulo Serenísimo del Albariño en la fiesta dedicada al vino en este municipio gallego.



El cambio climático, la prolongada sequía y los incrementos de las horas de calor también son "causas", ha reconocido el dirigente popular, pero sería, a su juicio, un "error de diagnóstico" creer que son los únicos factores, cuando la actividad incendiaria se manifiesta "de forma constante y reiterada" y con un origen humano más que notorio.



"No podemos mirar para otro lado y pensar que esto es algo inevitable", ha solicitado Núñez Feijóo.



Ha recordado que la propuesta planteada por su partido es conocida y que ya se le trasladó al Gobierno en primavera. Esta pasa, entre otras cuestiones, por que el Ministerio para la Transición Ecológica se dedique al medio ambiente "en sentido estricto" y no a la "intransigencia energética" y por vigilar debidamente bosques y montes e ir hacia una selvicultura razonable.



Núñez Feijóo ha puesto el acento en lo "duro" que han pegado los incendios en julio en Castilla y León, Aragón, Canarias o Galicia y en lo difícil que está siendo agosto, entre otras en su comunidad de origen, la que tiene "mayor masa forestal" del país.



Hoy, los equipos de extinción siguen trabajando duramente en el incendio forestal de Boiro (A Coruña), que ya ha arrasado más de dos mil hectáreas, y en el de Santa Cruz del Valle (Ávila), donde las labores están siendo muy complicadas debido a la orografía y las elevadas temperaturas.