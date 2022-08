El Pollo pide ser excarcelado tras un año en prisión pendiente de su entrega

El exgeneral venezolano Hugo Armando Carvajal, conocido como el Pollo Carvajal, ha pedido ser excarcelado tras permanecer cerca de un año en prisión provisional a la espera de que se formalice su extradición a Estados Unidos por delitos de narcotráfico, entrega que se mantiene en suspenso tras haberla recurrido ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

Según ha adelantado La Razón y han confirmado a Efe fuentes jurídicas, la defensa del exjefe de la Inteligencia chavista presentó este pasado martes un recurso reclamando su puesta en libertad a la espera de lo que decida el TEDH.

"No está procesado en España ni en ningún país de Europa (...) no tiene ninguna cuestión pendiente con la Justicia, por lo que su estancia en prisión no tiene sentido, es ilegal y contraria a la normativa europea y Constitucional en España", alega su abogada, que invoca también las llamadas de "atención a España" por parte del TEDH por utilizar "esta medida de manera desproporcionada".

El pasado 25 de marzo, la sección tercera de lo Penal, a la que ha correspondido tramitar la extradición, la dejó una vez más en suspenso tras recibir "comunicación procedente" del TEDH, con sede en Estrasburgo, sobre la interposición de este nuevo recurso contra su entrega.

La Sala tomó esta decisión un día después de que se conociese que la Oficina de Asilo y Refugio de España, dependiente del Ministerio del Interior, rechazara la segunda petición de asilo de quien fuese jefe de Contrainteligencia Militar en los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

La entrega fue acordada por esta misma Sala en 2019, pero cuando fue a ejecutar la entrega, el Pollo dejó de estar localizado hasta que en septiembre de 2021 fue descubierto, con ayuda de la DEA estadounidense, en un piso de Madrid.

Cuando se produjo la detención y se dictó su ingreso en prisión provisional, los magistrados acordaron paralizar la entrega al no haberse resuelto una primera petición de asilo, que finalmente le fue denegada.

Su abogada, que está consiguiendo frenar la extradición con todo tipo de recursos, formuló acto seguido una segunda petición de asilo, que pese a haber sido rechazada de nuevo por Interior continuará su recorrido por la vía de los recursos.

Carvajal está reclamado por Estados Unidos por delitos de narcotráfico al acusarle la Justicia norteamericana de integrar una organización dedicada al narcotráfico.

Desde que fue detenido en Madrid tras casi dos años escondido, Carvajal no ha cejado en su empeño de evitar esa entrega, que fue acordada por la Audiencia Nacional en noviembre de 2019, tras revocar una decisión inicial de la sección tercera de lo Penal de no entregarle y dejarle en libertad.

Dos años después fue detenido y, al volver a prisión, comenzó su ofensiva judicial, que aparte de la batería de recursos, también pasó por ofrecerse a declarar ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, cuyo juzgado tramitó la petición de extradición.

En esas confesiones apuntó a Podemos por haberse supuestamente beneficiado de dinero de las arcas venezolanas para su financiación, lo que llevó al juez Manuel García Castellón a abrir una investigación que recientemente ha tenido que archivar por orden de la Sala de lo Penal.

No obstante, este mismo magistrado, apoyándose en el auto de la Sala que le apuntó la posibilidad de abrir una causa diferente por delitos económicos y no de financiación de partidos, ha acordado hace unos días investigar al fundador de Podemos Juan Carlos Monedero por delitos de blanqueo y falsedad documental.

Se basa para ello en las confesiones del Pollo y de un testigo protegido sobre unas transferencias que presuntamente recibió Monedero del entorno chavista por contratos ficticios de asesoría y cuyo importe habría blanqueado con ayuda de las 92 cuentas bancarias que la UDEF asegura que son de su titularidad.

En paralelo a las pesquisas sobre Podemos, la entrega de Carvajal se ha ido diluyendo tras paralizarla el tribunal en varias ocasiones, una a falta de que Estados Unidos diese garantías sobre la condena a cadena perpetua que se le podría imponer allí, otra a la espera de conocer la suerte que corría la petición de asilo, y la última con base en ese recurso a Estrasburgo.