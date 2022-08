España afronta la tercera ola de calor de 2022 con días y noches sofocantes

Las altas temperaturas que se registran desde ayer y que subirán más hasta el próximo jueves aumentan las posibilidades de que España afronte ya la tercera ola de calor del año, con máximas de 5 a 10 grados superiores a lo normal de día y noches tórridas en buena parte del país.



"Es posible que desde el domingo 31 de julio hasta al menos el miércoles 3 y jueves 4 de agosto se superen los umbrales de intensidad, persistencia y extensión necesarios para poder catalogar a este episodio de altas temperaturas como ola de calor, que sería la tercera de este verano de 2022", ha indicado Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).



De este modo, la ola de calor habría comenzado ayer domingo, cuando se superaron los 40 grados en los valles del Miño, Tajo, Guadiana y Guadalquivir; y en lugares como Montoro, en la provincia de Córdoba, se alcanzaron los 42,5 grados o en Granada y en Huelva se llegó a 42,3 grados en la madrugada del sábado al domingo.



Por la noche el calor fue también sofocante en ciudades como Murcia o Marbella (Málaga) donde no bajaron de los 27 grados, y muy cerca estuvieron en Málaga capital o en Benidorm (Alicante), donde el ambiente bochornoso lo propició en parte la subida de temperaturas de las aguas del Mediterráneo, que estos días se encuentran entre 27 y 29 grados, entre 3 y 4 grados más de lo normal.



Agosto comienza como terminó julio, con temperaturas altas y mucho calor hasta mañana martes y, aunque bajarán algo a partir del miércoles y jueves, el ambiente cálido persistirá buena parte de la semana con entre 5 y 10 grados más de lo normal en esta época en amplias zonas del interior de la mitad norte y en puntos aislados del centro y del sur.



Según ha indicado Del Campo, esta semana se superarán los 40 grados en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir y habrá noches tropicales en las que no bajarán de los 20 grados en amplias zonas del Mediterráneo, la cuenca del Ebro, zona centro, mitad sur y en muchos lugares de la costa mediterránea donde será patente la sensación de bochorno debido a la alta humedad relativa.



También habrá noches tórridas en Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía, Comunidad de Madrid y entorno de la capital mientras en zonas de montaña del norte, centro y este de la Península crecerán nubes de evolución diurna que darán lugar a tormentas localmente fuertes y acompañadas de rachas intensas de viento y granizo.



De cara al próximo trimestre (agosto, septiembre y octubre) la Aemet indica que existe "un 60 % de probabilidades" de que haga más calor de lo normal en la mayor parte de la Península y Baleares y solo un 10 % de que haga más fresco.



En cuanto a las lluvias, existe un 45 % de probabilidades de que sean inferiores a la media normal entre agosto y octubre y apenas un 20 % de que llueva más que en otras ocasiones.



De momento, este lunes hará otra vez mucho calor, con más de 37 o 38 grados en zonas del interior de la Península y de 40 a 42 grados en puntos de Extremadura, Andalucía y oeste de Castilla-La Mancha, donde se ha activado la alerta naranja por calor.



Habrá tormentas que podrán ser localmente fuertes y con granizo en el entorno de los Pirineos aragonés y catalán y en zonas llanas próximas y también se esperan en el sur de Aragón, este de Castilla-La Mancha, interior de Castellón y en la provincia de Valencia.



Mañana martes hará aún más calor en el norte, este peninsular y en Baleares y seguirá el ambiente muy caluroso en casi toda España, por encima de los 37 o 38 grados de máxima en amplias zonas de la Península y de los 35 o 36 en Baleares.



Ciudades como Barcelona, Almería, Cáceres, Toledo o Madrid tendrán noches tórridas y probablemente no bajarán mañana de 25 grados, mientras que de día en Badajoz, Córdoba o Toledo se superarán los 41 grados.



A partir del mediodía crecerán nubes de evolución, con chubascos y tormentas en el centro y este de la península, que localmente podrían ser fuertes y estar acompañados de rachas intensas de viento y de granizo.



En Canarias también va a predominar el ambiente caluroso, especialmente en Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife y Gran Canaria donde podrán superarse los 36 o 37 grados y además soplarán los vientos alisios con intensidad que arrastrarán algo de nubosidad.



Los servicios sanitarios y de emergencia han hecho llamamientos a la población para que extremen la precaución ante el sol y las altas temperaturas y eviten el riesgo de incendio, que este lunes es extremo en amplias zonas del oeste, sureste y nordeste de la Península, así como en Baleares.