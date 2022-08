Sánchez insiste en que reformará el delito de sedición cuando cuente con mayoría

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha insistido en que reformará el delito de sedición cuando en el Congreso haya una mayoría que lo permita, lo que no ocurre actualmente, ya que la modificación o derogación del Código Penal necesita mayoría absoluta, al ser una ley orgánica.



La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exige mayoría absoluta del Congreso, 176 votos, en una votación final sobre el conjunto del proyecto.



Preguntado por esa cuestión en rueda de prensa al finalizar en Albania su visita de cinco días a los Balcanes occidentales y con el primer ministro de ese país, Edi Roma, Sánchez se ha declarado "favorable a reformar el Código Penal".



Ha agregado que España tiene que "homologarse a otras democracias" de los países del entorno y que la suya no es una opinión política, sino que la mayor parte de los penalistas "sugieren esa reforma".



"Hay que hacerla -ha precisado-, pero para ello es necesaria una mayoría, que hoy no la veo, y cuando la haya se planteará".