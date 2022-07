Galicia despide julio con altas temperaturas y pendiente de los incendios forestales

Galicia despide julio pendiente de los incendios forestales y de los termómetros, ante el aumento generalizado de las temperaturas, tanto diurnas como nocturnas, que al menos hasta el martes afectarán a las provincias de Ourense y Pontevedra.



Este calor extremo no favorece además la situación de los incendios en Galicia, que continúan una jornada más afectando, precisamente, a las zonas en alerta naranja, las de las provincias de Pontevedra y Ourense.



El incendio declarado en Mourentán, en Arbo (Pontevedra) continúa activo y ha calcinado ya unas 350 hectáreas, según los datos recabados por la Xunta hasta las 13:30 horas de la tarde de este domingo.



Allí ha sido decretada la situación dos, una medida preventiva por la proximidad de las llamas al núcleo habitado de As Searas.



En él trabajan siete técnicos, 16 agentes, 53 brigadas, cinco palas, 33 motobombas, diez aviones, nueve helicópteros y agentes de la Unidad Militar de Emergencias (UME)



En la misma provincia, en A Cañiza, en el lugar de Oroso, también permanece activo un incendio que afecta a 25 hectáreas y ante el cual, por precaución, se decretó también la situación dos, debido a su cercanía al polígono industrial del municipio.



Para apagar las llamas están trabajando un técnico, seis auxiliares, nueve brigadas, siete motobombas, dos palas, nueve hidroaviones y cuatro helicópteros.



Además, en Padróns, en Ponteareas se ha dado por estabilizado a las 10:14 horas de esta mañana el incendio que se originó en la pasada noche del sábado y que ha calcinado alrededor de veinte hectáreas.



Ya en la provincia de Ourense, según el balance facilitado por el Gobierno gallego, está controlado el incendio de Castrelo de Miño, con 200 hectáreas devastadas.



El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que ha visitado esta mañana la LIII edición de la Festa do Carneiro ao Espeto, en Moraña, ha señalado que la situación del incendio de Arbo que tuvo su "máxima virulencia durante la noche", "ya no es tan preocupante", pero que en toda Galicia "las altas temperaturas", lo complican todo.



Ha afirmado que "todo indica" que los incendios de Arbo y A Cañiza fueron "provocados", por lo que avisa que los culpables "van a ser perseguidos y puestos a disposición de la Justicia", puesto que "quemar el monte es un delito" que pone en peligro "la vida de personas" y "los bienes y las casas de mucha gente".



La Consellería de Medio Rural de la Xunta de Galicia recuerda que está a disposición de la ciudadanía el número de teléfono gratuito 085, al que deben llamar en caso de detectar algún fuego forestal.



Además, existe un teléfono anónimo y gratuito, el 900 815 085, para denunciar cualquier actividad delictiva incendiaria de la que se tenga sospecha o conocimiento.



La Dirección General de Emergencias e Interior ha activado para este domingo una alerta naranja por altas temperaturas debido a un fenómeno meteorológico que comenzó hoy a la una de la tarde en las zonas del Miño de Ourense y de Pontevedra, así como en la de las Rías Baixas, también en la provincia pontevedresa, según ha indicado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y que podrían elevar los termómetros hasta los 40 grados en algunas zonas.



La presencia continuada de una masa de aire cálido sobre la Península, procedente del norte del continente africano, junto con el bloqueo ejercido por las altas presiones estacionarias que se extienden desde las Azores hasta el noroeste de Galicia, provocan un calentamiento del aire, que traerá temperaturas muy altas hasta al menos el martes, cuando la barrera anticiclónica comenzará a debilitarse.



Mientras dure el calor, la Xunta, ha activado su Plan de Acción contra los posibles efectos de las altas temperaturas en la salud.



Ante este episodio, la recomendación es extremar las precauciones, especialmente entre los colectivos más vulnerables, como personas mayores, niños, ciudadanos con enfermedades crónicas y aquellos que realizan trabajo físico intenso o deporte al aire libre.