Feijóo quiere una mayoría suficiente para gobernar solo con ministros del PP

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha contrastado hoy el "hartazgo" ciudadano con el Gobierno de Pedro Sánchez con el buen momento de su partido, con el que aspira a repetir los resultados de Andalucía, Galicia y Madrid y lograr una mayoría suficiente para poder gobernar solo con ministros del PP.



"No voy a buscar 'cómo sumo para', sino cómo de las urnas sale un mandato para los cuatro años", ha precisado Feijóo en una entrevista en El Mundo, en la que habla de un "debilitamiento crónico" del Gobierno, critica su dependencia de los independentistas y achaca la crisis no solo a la guerra en Ucrania sino también a la política económica de los últimos tres años.



El líder de los 'populares' acusa a Sánchez de haber metido "un pufo a cada español de 6.000 euros en deuda" sin adoptar ni una sola medida de ajuste en su gasto político y ha advertido de que, si gobierna, hará una auditoría económica, fiscal, de deuda y déficit y tendrá un 30 % menos de ministerios.



"Salimos de la crisis del 96 y de la de 2011 y saldremos del 'shock' que se presenta en 2023", ha destacado.



En su opinión, el impuesto a los bancos es una "derrama" que comporta el riesgo de que lo paguen los ciudadanos y de que, si al final la banca lo recurre, lo devuelva el siguiente gobierno.



"¡Fíjese qué broma!", exclama Feijóo, que también cuestiona el impuesto a las energéticas y propone una exención del 99 % a las que inviertan en España.



Preguntado por el problema del castellano en las escuelas catalanas, asegura que "el español no será una lengua extranjera en Cataluña", garantiza que protegerán tanto el catalán como el castellano y dice que actuarán si se incumple la sentencia del 25 %.



Y, sobre la sentencia de los ERE, afirma que, pese a su "prepotencia", el PSOE no es un partido corrupto y dice que no tiene ningún interés en ver en la cárcel al expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán.



No obstante, critica que el PSOE quiera "levantar un monumento a los condenados" en lugar de explicar "por qué no se hace una automoción de censura".