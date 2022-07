Santiago avisa: ni bebida ni comida en la plaza del Obradoiro

Centenares de peregrinos llegan todos los días la plaza del Obradoiro, meta del Camino de Santiago. Además de hacerse fotos con la catedral o de descansar sobre el suelo tras un largo recorrido, muchos de ellos optan por comer un bocadillo o tomar un refresco, sin saber que la normativa lo prohíbe.



Con el objetivo de proteger un bien Patrimonio de la Humanidad y evitar la suciedad y prácticas como el botellón, el Ayuntamiento de Santiago aprobó una normativa que impide comer y beber en la plaza del Obradoiro.



Aunque de momento no se han producido sanciones, se ha intensificado el control policial, para tratar de evitar que la plaza se convierta en un picnic al aire libre.



La normativa, que imita el modelo de Florencia, es desconocida para la mayoría de peregrinos. Fuentes de la Policía aseguran que han visto de todo. Incluso a varios peregrinos freír huevos en la plaza.



Sin embargo, señalan que impera el sentido común y que salvo varios avisos, no suelen producirse incidentes.



Jean viene caminando desde París y expresa su sorpresa ante una normativa que considera absurda.



"No pueden prohibir comer en la calle. Es un lugar público", señala a Efe.



Lo mismo dice su compañero Michel, que no entiende que después de andar durante meses, no pueda ni llevarse algo a la boca.



Nos todos opinan igual. María, vecina de Santiago, considera que la plaza no puede convertirse en un basurero.



"Hay gente que tira colillas, que deja las latas vacías. No pasa nada por comerse un sándwich, pero hay que tener un poco de respeto".



En la plaza hay una patrulla de policía. Controlan que no se produzcan altercados ante la masiva afluencia de visitantes. En muchos casos, les toca advertir a los peregrinos que no pueden sentarse en ciertas zonas del ayuntamiento, situado justo enfrente de la catedral.



Sin embargo, no están multando por el momento a las personas que deciden tomarse un refresco o comer algo. Solo interceden cuando consideran que "se excede el sentido común".



"Se trata de tener todo ordenado y limpio. No estamos multando, pero lo que no puede ser es que vengan aquí con un mantel a comer como si fuera un restaurante", asegura el agente.



Señala además, que hay habilitados parques y otros recintos para que los visitante coman, si así lo quieren, al aire libre.



Según la normativa, el consumo de bebidas está prohibido en toda la ciudad siempre que "la acción del consumo pueda deteriorar la tranquilidad del entorno o provocar en él situaciones de insalubridad".



Ningún cartel advierte de la prohibición. Aunque la estampa es en algunos casos particular, con personas brindando con champán o cocinando en la propia plaza, es tan solo una excepción.



La mayoría, según afirman fuentes policiales consultadas, se comporta y, por ello, no es necesario aplicar sanciones que pueden llegar a los 200 euros y que generarían cierto malestar ante una norma que algunos peregrinos consideran que es recaudatoria.



"Parece que el ayuntamiento solo quiere sacar más dinero. No veo sentido a que no se pueda comer en la calle. Esta plaza es de todos", afirma Laura, una peregrina que viene de Salamanca.



De momento, los peregrinos se comportan y no están ocasionando deterioro o suciedad. Habrá que ver si en un futuro habrá que aplicar sanciones ante el crecimiento de turistas y caminantes que confluyen en una plaza que supone para muchos un lugar de encuentro y celebración.