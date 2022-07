Bendodo afirma que "no hay corbata que tape el 11% de inflación"

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha considerado este sábado que "no es serio" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su balance de gestión del curso político, abogara por quitarse la corbata como medida de ahorro energético: "Es de coña; esto no es serio. No hay corbata que tape el 11% de inflación que se anunció ayer --por el viernes--. Ese es el motivo de todo".

En Fuengirola (Málaga), donde ha clausurado la Escuela de Verano del PP malagueño junto al presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno; y el vicesecretario general de Coordinación Autonómica y Local del PP nacional, Pedro Rollán; Bendodo ha incidido: "La realidad es que yo creo que a Sánchez no le llega la camisa al cuello y por eso tiene que quitarse la corbata". Pero, ha agregado, "sin duda no hay corbata que nos evite su ritmo de creación de impuestos".

En su intervención ha recordado que este Gobierno de España tiene "una capacidad muy reducida" y ha rememorado que si el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero dio a conocer a todos la palabra prima de riesgo "e hizo que la viéramos todos los días", Sánchez "nos ha recordado los peligros de la inflación disparada". "Sin duda el PSOE es un 'masterclass' de todo lo malo de la economía".

Por ello, sobre el balance de gestión de Pedro Sánchez, el número 3 del PP nacional ha sostenido: "Aparte de la corbata poco más", añadiendo, no obstante, que "si hay que hacer un balance este es: 24 subidas de impuestos en cuatro años y 39 ministros. Así no se puede avanzar".

En esta línea, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha criticado también las declaraciones de Pedro Sánchez al considerar que "no parece que la decisión más correcta sea el nudo de la corbata". "El nudo de la corbata no es lo que más le aprieta a las familias andaluzas, es el nudo en el estómago que aparece en muchas familias cuando sus hijos están en paro, tienen más de 50 años y no encuentran una oportunidad de empleo", ha aseverado.

Tras esto, ha remarcado que "quien tiene instrumentos para poder hacer algo" es Sánchez y le ha exigido que "actúe". "En política es muy importante ser coherente para no perder la credibilidad", ha enfatizado.

ERE: "ALGUNOS SIGUEN CAVANDO DESPUÉS DE TOCAR FONDO"

También se ha referido Bendodo en su intervención a la sentencia de los ERE y ha asegurado que el socialismo "sigue tocando fondo y algunos siguen cavando después de tocar fondo". "Una cosa es que la justicia condene a dos expresidentes de la Junta, del PSOE, y pedir disculpas, fue un error y vamos a rectificar. Pero seguir cavando después de tocar fondo es hablar de indultos".

A su juicio, quien habla de indultos "tiene que sonrojarse" ante el que ha dicho es "el mayor caso de corrupción de la historia de España, donde el PSOE utilizó, manoseó, del dinero de los parados, 700 millones de euros para crear una red para ir dopada a las elecciones y colocar a amiguetes, exconsejeros, en ERE donde no habían trabajado nunca".

En este punto, ha recordado "la desvergüenza más absoluta" de que el chofer de un director general, "el que se gastaba 25.000 euros de los parados en cocaína montó una empresa para gestionar esta guarrería y la llamó Sapphire", porque, según ha sostenido, a ambos "les gustaba a media tarde tomarse una Bombay Sapphire y hasta ese punto llegó el socialismo".

Bendodo ha lamentado que "no se sonrojen" al hablar de indultos, y ha hecho hincapié en que el socialismo de Pedro Sánchez "se parece más al peronismo, que decían 'ladrón o no ladrón, queremos a Perón'. Pues esto es a lo que nos está sonando el socialismo; el sanchismo que nos quiere imponer este partido socialista que es letal para España".

Frente a ello ha situado a la Andalucía de Juanma Moreno, "limpia y honesta", incidiendo en que la sentencia de los ERE es una mezcla "de pena y alivio". Pena, ha aclarado el coordinador general del PP, porque "se vuelve a hablar mal de Andalucía; Juanma ha conseguido en cuatro años que se hable de inversión, de autónomos, de empresas, de sanidad, ni un solo caso de corrupción y ahora vuelve a salir esto".

Pero también, ha agregado: "alivio porque empezamos a cerrar una etapa negra de socialismo que ha hecho muchísimo daño. Andalucía no era socialista; el socialismo iba dopado con el dinero de los parados a las elecciones".

Para Bendodo, la Andalucía real es "la del 19 de junio, la que quiere lo mejor para su tierra; con un gobierno que no cree sistemas para perpetuarse que es, sin duda, la peor de las corrupciones que puede haber". Por ello, ha insistido en que se dé "carpetazo a uno de los episodios más oscuros de Andalucía", confiando en que "nadie nadie tenga la tentación de llevar esos indultos al Consejo de Ministros porque los españoles no lo van a entender, que indulten a los responsables del mayor caso de corrupción del país".

No obstante, según el dirigente del PP nacional, el Gobierno de Sánchez "de escrúpulos anda justito, no tiene ningún problema en indultar a independentistas, ya lo hizo; o pactar la historia de España, una ley de memoria democrática, con quienes asesinaron a más de mil personas, compañeros nuestros muchos de ellos, con ETA; y anunciarlo la misma semana que se conmemoraba el aniversario del atentado de Miguel Ángel Blanco; hay que ser macabro".

Ha subrayado el también presidente del PP de Málaga que España "necesita al presidente Feijóo": "Hemos demostrado que somos un partido de Estado, que está tendiendo la mano en cuestiones clave; pero --Sánchez-- es preso de independentistas, proetarras y de Podemos. Nunca podrá llegar a un acuerdo con el PP".

"El PP quiere ser la herramienta útil, somos la alternativa no la oposición. Es el turno de Feijóo, del PP. Al final cuando a España le va mal los españoles llaman al PP, pasó con Aznar, con Rajoy y pasará con Feijóo", ha sostenido Elías Bendodo.

A su juicio, Pedro Sánchez es "como una mala canción del verano: cansino, sin contenido y sin entidad, todos estamos deseando que deje de sonar esa canción que ya ha pasado de moda, si es que alguna vez lo estuvo", recordando una frase de la expresidenta andaluza y ex secretaria general del PSOE-A Susana Díaz en las primarias socialistas: "Pedro el problema no es el partido socialista, el problema eres tú". "Nunca tuvo tanto acierto la señora Díaz y una frase tanta actualidad hoy como la tuvo entonces", ha finalizado Bendodo.

