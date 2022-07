El PP dice que el Gobierno no debería irse de vacaciones porque ha suspendido

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha dicho este viernes que "el Gobierno ha suspendido muchísimas asignaturas este curso" político y que, por tanto, "no debería irse de vacaciones". "Uno se va de vacaciones cuando ha aprobado todo", ha apostillado.



Así lo ha asegurado en una entrevista en Onda Cero recogida por Efe en el día en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene previsto hacer el tradicional balance del curso político antes del paréntesis veraniego.



El dirigente popular ha insistido en que, aunque el verano va a ir bien, el Gobierno, "más que irse de vacaciones", tiene que plantear "un plan serio" para minimizar los efectos de la crisis económica y de inflación.



Por otra parte, ha admitido que le preocupa las decisiones que toma el Gobierno relacionadas con la justicia, entre ellas la "premura" en renovar el TC precisamente cuanto se está hablando de la posibilidad de indultar a los expresidentes socialistas de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán.



"No somos tontos, sabemos lo que pretende el PSOE con estas decisiones. Nada es casualidad", ha indicado.



Y ante la posibilidad de que el Gobierno les indulte, ha advertido de que el PP se va a oponer y de que nadie entendería que el PSOE diera esta medida de gracia a sus expresidentes por un tema que "es el mayor caso de corrupción de la historia de España".



Sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial, Bendodo ha señalado que el PSOE no puede llegar a un acuerdo con el principal partido de la oposición para renovar el CGPJ porque "no le dejan sus socios".



"El futuro del PSOE está atado a los independentistas, herederos de ETA y a Podemos", ha indicado, antes de reiterar "la mano tendida" de su partido para que España avance y se desbloqueen las instituciones.