Estabilizados la mayoría de incendios pero preocupa Galicia

Los incendios forestales que asolan media España comienzan a estabilizarse como los declarados en Castilla y León, Valencia y Canarias, pero preocupa especialmente la situación en Galicia, donde han ardido ya más de 28.000 hectáreas.



En la comunidad gallega, tras la extinción de un fuego en Quiroga (Lugo), que ha destruido 247 hectáreas, y la aparición de otro, que empezó en tres puntos diferentes, en O Saviñao (Lugo), los incendios aún afectan a 28.020 hectáreas, según la Consellería do Medio Rural.



Entretanto, continúa estabilizado el fuego de Folgoso do Courel y A Pobra do Brollón (Lugo), donde se han juntado cinco focos diferentes que ahora cuentan como uno único, mientras las llamas en las parroquias de Vilamor y Seceda (Folgoso) y en Saa (A Pobra) afectan a 11.100 hectáreas y están estabilizadas desde el lunes.



En Ourense sigue estabilizado desde el lunes el de Vilariño de Conso, parroquia de Pradoalbar, donde arden 6.500 hectáreas que afectan al parque natural de O Invernadeiro y en esta misma provincia también esta controlado ya el fuego en Carballeda de Valdeorras, parroquia de Riodolas, con 10.500 hectáreas afectadas, en parte en el parque natural da Serra da Enciña da Lastra.



En Andalucía, continúan las labores de extinción del incendio que afecta desde última hora de ayer martes a la Sierra del Arca, en San Roque (Cádiz), y que ha obligado al desalojo de varias viviendas rurales cercanas.



En cuanto al fuego en el término municipal de Bonares (Huelva), el Infoca lo ha dado por estabilizado esta mañana al igual que ha sucedido en el de Almonte, lo que hace posible que los vecinos de las 236 viviendas que fueron desalojadas puedan regresar a sus hogares.



Respecto al incendio en la localidad malagueña de Mijas, que obligó a decenas de desalojos y afectó a fachadas de viviendas, a primera hora de anoche se desactivó el nivel 1 del Plan de Emergencias y se restableció el tráfico de vehículos en la AP-7, que resulto afectado por el incendio de Mijas, y también en la A-7175, cortada en ambos sentidos por el humo del incendio de la localidad de Benahavís.



Ambos fuegos, Mijas y de Benahavís, se suman a los declarados en la tarde de este martes en esta misma provincia malagueña en los términos municipales de Estepona, que sigue activo pero con evolución favorable, y Cártama, que ya está extinguido.



También se ha dado por controlado el incendio forestal que se inició en la tarde del pasado lunes en un paraje de la localidad sevillana de Cantillana.



En Valencia, evoluciona positivamente el fuego declarado en el término de la localidad de Calles, tras haber destruido ya mas de 220 hectáreas



En Castilla y León, una de las comunidades más afectadas por las llamas, el incendio que se declaró el pasado domingo en la localidad abulense de San Juan de la Nava ha descendido del nivel 2 de peligrosidad al nivel cero y se ha unido así al de Cebreros, en la misma provincia, que desde el lunes está en ese escalón más bajo.



Los dos incendios forestales más importantes que se han declarado en las últimas semanas en la provincia abulense están activos aún pero se espera darlos por controlados en las próximas horas.



Mientras tanto, mejora la situación de los incendios forestales activos en Vegalatrave (Zamora) y Quintanilla del Coco (Burgos), este último ya en nivel 1.



En cuanto al declarado el pasado domingo en Vegalatrave (Zamora) -a partir de este martes en Losacino tras la corrección efectuada por el dispositivo contra incendios- sufrió ayer una reactivación a la altura del término de Marquiz de Alba, lo que obligó a reforzar los medios para la extinción del fuego.



En las Canarias, el incendio forestal que ha afectado a 226 hectáreas del norte de Tenerife, camina hacia su control y a pesar de la meteorología adversa que se registra este miércoles con altas temperaturas y baja humedad, ha habido pocas reactivaciones, que se han centrado en la ladera de Tigaiga.



En Castilla-La Mancha el incendio desatado en Humanes (Guadalajara), que ha calcinado en torno a 2.000 hectáreas, se encuentra estabilizado y los vecinos afectados de las localidades de Espinosa de Henares y Copernal ya se encuentran otra vez en sus casas.



Y en lo que respecta al incendio forestal declarado en el término municipal de Carcastillo (Navarra) se dió por controlado a última hora del martes, gracias a las condiciones meteorológicas favorables y al trabajo de los efectivos por tierra y aire.