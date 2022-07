Ribera defiende el ahorro energético sin afectar a la calidad de vida

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado este miércoles que se puede ahorrar y reducir el gasto energético de forma inteligente, como "un acto reflejo" y rutinario que exigirá "esfuerzo pero sin afectar a la calidad de vida".



Durante una entrevista en Antena 3, Ribera ha mostrado su satisfacción por el acuerdo alcanzado ayer en la UE para reducir un 15 % la demanda de gas, que contempla derogaciones para responder a la situación de cada país, como pedían España y otros.



En España, esta reducción se situará en torno al 7 %, ha explicado la ministra, y para ello hay que actuar de la manera "más inteligente posible" respecto al consumo.



Hay muchas cosas que se pueden incorporar a la vida diaria como "un acto reflejo, como cuando se apagan las luces al salir de una habitación", hábitos que se deben "rutinizar"; y de cara al otoño-invierno hay que "apagar luces, bajar los termostatos" e introducir flexibilidad en el uso de la energía, fomentando por ejemplo el biogás.



Todo ello "requiere esfuerzo", ha dicho Ribera, que se ha mostrado convencida de que "no afectará a la calidad de vida".



Dicho esfuerzo no corresponde únicamente a los consumidores particulares, sino que deben implicarse las administraciones públicas, instituciones, comunidades autónomas y ayuntamientos, con las que ya se mantienen conversaciones en este sentido, y es que es difícil "pedir a nadie que lo haga si no damos ejemplo", ha añadido.



El Gobierno se ha reunido ya con los agentes sociales "y seguirá haciéndolo" para preservar la posición de la industria, desde la que ya se han recibido algunas propuestas interesantes.