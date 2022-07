Laura Borràs pide a la Mesa del Parlament catalán actuar "como diputados demócratas"

La presidenta del Parlament catalán, Laura Borràs, ha instado a los miembros de la Mesa de la cámara a actuar "como diputados demócratas, respetuosos con los derechos fundamentales, y no como jueces o inquisidores" ante su posible suspensión tras la apertura de juicio oral por presuntamente fraccionar contratos cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

"Espero, deseo y quiero creer que los miembros de la Mesa actuarán como diputados demócratas, respetuosos con los derechos fundamentales, y no como jueces o inquisidores y tomarán, en consciencia, la decisión más ecuánime", ha afirmado en un hilo de Twitter recogido por Europa Press.

Borràs ha vuelto a negar haber fraccionado contratos, por lo que ha insistido en reivindicar su inocencia y ha dicho ser "víctima de lawfare, de una persecución política".

En respuesta a un usuario en la misma red social, ha asegurado que no dimitirá porque, a su juicio, hacerlo significaría aceptar aquello de lo que se la acusa: "Los que me quieran muerta, me tendrán que matar y ensuciarse las manos. Yo he venido a hacer la independencia, no a suicidarme para la autonomía".

SUSPENSIÓN

Borràs ha sostenido que "el fraccionamiento, con todo, no es un delito sino una irregularidad administrativa, no una causa penal", y ha defendido que su causa no se ajusta a la finalidad del artículo del reglamento de Parlament que contempla la suspensión preventiva de los diputados.

"La finalidad del artículo era la suspensión preventiva de los diputados acusados de delitos relacionados con la corrupción lucrativa; es decir, la malversación, que ya ha caído de la causa", ha avisado, y ha añadido que no ha habido ningún perjuicio para la administración.

La presidenta del Parlament ha criticado el inicio de la investigación --que ha calificado de irregular al considerarla prospectiva--, la tramitación del suplicatorio en el Congreso y ha dicho haber conocido las informaciones judiciales por la prensa.