Feijóo dice que no usará el fallo de los ERE como hizo con Gürtel Sánchez

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este martes que no usará la sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso de los ERE que condena a Manuel Chaves y José Antonio Griñán como en su día hizo con el 'caso Gürtel' el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien ha emplazado a "tomar decisiones" y "depurar responsabilidades" tras la decisión del alto tribunal.

"No voy a usar ningún caso por demoledor que sea, aunque sea el más grave de los 40 años de democracia", ha proclamado Feijóo, después de que el TS haya confirmado la condena a los ex presidentes de la Junta de Andalucía por el uso irregular de las subvenciones autonómicas para los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE). El primero recibió 9 años de inhabilitación por prevaricación, mientras que el segundo fue sentenciado a 6 años de cárcel por prevaricación y malversación, lo que le sitúa ahora a un paso del ingreso en prisión.

En su intervención ante el Comité Ejecutivo del PP, Feijóo ha afirmado que el PP no lo va usar ese caso para "desacreditar a todo" el PSOE ni para "desacreditar a toda la actividad política" que se desarrolla en España como hicieron en el pasado con el PP.

Así, ha recordado que Sánchez actuó así con el caso Gürtel, con una sentencia "muchísimo menos grave que afectaba al PP" que la actual sentencia del Supremo sobre los ERE. "Aunque lo sabemos, aunque nos consta, aunque está ya dentro de la historia democrática de España, eso no me va a condicionar porque mi objetivo es no ser Pedro Sánchez", ha aseverado.

Dicho esto, el presidente de los 'populares' ha señalado que una vez que la Justicia ha dictado sentencia y "las urnas también", ahora al PSOE le "corresponde tomar decisiones y depurar responsabilidades".