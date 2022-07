España apoya el plan para reducir el consumo de gas de la UE, pero no recortar un 15%

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, dijo este martes que España apoya el plan que prepara la Unión Europea para reducir el consumo de gas con vistas al invierno, pero descartó asumir un recorte del 15 % y apuntó a otras fórmulas para conseguir ese resultado.



"Sí, cuento con que tendremos un objetivo de reducción. No del 15 %, sino significativamente por debajo. Porque si se trata de un paquete de solidaridad, lo que tenemos es que combinar las distintas medidas de solidaridad, que no se resumen solamente en ahorro neto, sino en cómo se consigue que quien lo necesita pueda tener acceso a energía", dijo Ribera a su llegada a la reunión de titulares de Energía de la UE que se celebra en Bruselas..



Los ministros de Energía de la UE se reúnen en un Consejo extraordinario para intentar cerrar un acuerdo sobre la propuesta de Bruselas para reducir el consumo de gas, con el temor a un corte total de suministro por parte de Rusia.



En ese contexto, dijo la ministra, España es "importante", ya que su mayor "valor añadido" es "facilitar ese acceso a una energía que, por otras razones, en la mayor parte de Estados miembros es complicado, porque no pueden recibir gas natural licuado, no pueden regasificar ni trasladarlo a través de las tuberías y distribuirlo en toda Europa".



Recordó que el país "es hoy el puerto de entrada más importante de la UE en gas natural licuado", que reexporta el 20 % del gas que importa y que está "en condiciones de fortalecer esas capacidades para poder reexportar a través de los dos gasoductos transpirenaicos", incrementando "de manera importante" el envío de gas al resto de Europa.



"Ello permitiría almacenar y poder reenviar con metaneros de menor tamaño a otros puertos europeos", añadió Ribera.



La ministra consideró "correcto" que todos los países miembros asuman "un compromiso de reducción" del consumo del gas y añadió que la UE debe dar "una respuesta inmediata, basada en la solidaridad efectiva, en la que el ahorro y la eficiencia son fundamentales".



Consideró en ese contexto que liberar recursos energéticos que puedan ser usados por otros solo tiene sentido si de verdad pueden ser utilizados por otros y apuntó a "fórmulas efectivas" para facilitar el acceso a esos recursos.



"Creemos que la combinación de las distintas medidas de ahorro, eficiencia, almacenamiento, transporte y acceso a flexibilidad al gas por parte de Estados del norte y centro de Europa, que se ven más afectados por los cortes de gas rusos, son fundamentales y hoy esperamos poder activar estas propuestas", dijo.



También subrayó que la UE debe trasladar en la reunión de hoy un mensaje de "unidad".



"Queremos salir de este Consejo con un mensaje claro de unidad frente al chantaje energético de Putin. De solidaridad con los Estados miembros de la UE, que se ven mucho más afectados por una situación terriblemente dura para la que debemos estar preparados, de flexibilidad en el modo en que esa solidaridad sea efectiva", dijo Ribera.