Vox: la marcha de Delgado no es inocente, es un nuevo plan de Sánchez

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa, ha advertido hoy de que la renuncia de Dolores Delgado como fiscal general del Estado no es "inocente" y responde a un nuevo plan "malvado" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su afán por "asaltar" todas las instituciones.



Espinosa ha afirmado en esRadio que en el "mundo" del presidente del Gobierno "no hay ningún movimiento inocente" y ha subrayado que la renuncia de Delgado no se debe al "enorme conflicto de interés" que pesaba sobre ella.



"Es probablemente un paso más en un plan exactamente igual de malvado que el que tenía el día anterior" para su "asalto" a todas las instituciones del Estado, ha dicho, y ha asegurado que no le extrañaría que la ya exfiscal general acabara en la fiscalía especial de memoria democrática.



Ha argumentado que la sustitución por Álvaro García, que es "de la misma cuerda del PSOE" y un "activista" de este partido, "no deja ninguna duda de cual es la intención: la intención es malísima".



Para Espinosa, tampoco cabe ninguna duda de que la marcha de Delgado dará impulso a las negociaciones del Gobierno y el PP para la renovación de los órganos judiciales, dado que era una de las exigencias de los populares.



Ha añadido que, con la dimisión de la fiscal general, el PSOE "aparentemente" cumple con esa exigencia y el PP se ve incentivado a renovar el poder judicial, pero "en realidad, no la han cesado, la han puesto en un sitio en el que va a hacer todavía más daño" y colocado en su lugar a otra persona que va a hacer exactamente el mismo daño de las Fiscalía General".



Todo ello en el entorno del juez (Baltasar) Garzón, que es un auténtico manipulador en la sombra y que está moviendo todo el tiempo trampas en contra del bien y de la justicia de todo el mundo", ha señalado.



Y es que, según el diputado de Vox, "el PP tiene una tendencia infinita a darle la mano al PSOE y el PSOE tiene una tendencia infinita a engañar al PP una vez tras otra".



Sobre la renuncia de Adriana Lastra como vicesecretaria general del PSOE, ha dicho que todos los movimientos dentro del PSOE están en función de los intereses de Sánchez, que "va moviendo sus peones y los va noqueando" de acuerdo a ellos y "va a dejar el PSOE como un solar cuando se vaya".



Espinosa ha atribuido así la decisión de Lastra a un movimiento táctico de Sánchez y se ha mostrado convencido de que los socialistas pagarán caro y durante bastante tiempo las "veleidades" de su actual secretario general.



Preguntado por las encuestas que dan una mayoría absoluta al PP con Vox, ha incidido en que si el PP quiere gobernar, tendrá que derogar la ley de memoria democrática.



Será una exigencia de Vox, ha dicho, porque "la prioridad es echar a Pedro Sánchez cuanto antes, pero para algo, no para hacer sus mismas políticas".



Finalmente, el portavoz de Vox ha celebrado la habilidad del PP para lograr ayer en el Senado retrasar dos meses la tramitación de la ley del solo sí es sí. "Felicidades al PP, porque han actuado bien", ha destacado.