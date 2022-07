Irene Montero: El PP retrasa la ley del solo sí es sí por burdo electoralismo

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha lamentado este miércoles que el PP haya retrasado en el Senado la aprobación de la ley del solo sí es sí "por un electoralismo tan burdo" que puede "tener graves consecuencias para las víctimas de violencias sexuales".



Así lo ha dicho a los periodistas en San Lorenzo de El Escorial (Madrid) antes de inaugurar un curso de verano de la Universidad Complutense sobre violencia machista.



La aprobación este martes en el Senado de una enmienda que corrige una vocal en la ley del solo sí es sí obligó a que la iniciativa regrese al Congreso para concluir su tramitación, un retraso que ha pillado por sorpresa al Gobierno y a la propia Cámara Alta.



"Esta es la aportación y el nivel del PP en la política española, utilizar una letra para retrasar una ley que puede permitir al Estado proteger y acompañar de forma eficaz a las mujeres que son víctimas de violencias sexuales", ha comentado la ministra.



Irene Montero ha añadido que está "trabajando para tratar de remediar este error y reconducir la situación para que la ley se pueda aprobar ahora".



"Honestamente me niego a creer que el PP esté haciendo un electoralismo tan burdo y de tan graves consecuencias para las víctimas de violencias sexuales en nuestro país y me niego a pensar por tanto que esté pensando retrasar una ley que permite protegerlas de forma eficaz más en un contexto del verano con mayor convivencia y que suele haber repunte de estas violencias", ha apuntado.



Por ello ha insistido en que "es urgente la aprobación de la ley del solo sí es sí" y que está "tratando de reconducir la situación para que la ley se apruebe ahora y si no puede ser así esta será la aportación y este es el nivel del PP y de Feijóo en la política española, por una letra retrasar la posibilidad de que el Estado proteja y acompañe de forma eficaz a las víctimas de violencias sexuales".



Los distintos grupos habían registrado alrededor de 150 enmiendas y todos asumían que ninguna iba a ser aceptada por los grupos de la coalición de gobierno, que aspiraba a que la ley, que acaba con la distinción entre abuso y agresión sexual y regula el consentimiento expreso en las relaciones sexuales, fuera aprobada de forma definitiva este martes.



Pero el apoyo del PP, que se opone a la ley, a una enmienda presentada por JxCat al preámbulo de la norma ha propiciado su aprobación -130 votos a favor, 122 en contra y 17 abstenciones- y ha desbaratado los planes del Ministerio de Igualdad.



La enmienda se limita a cambiar una letra en el preámbulo de la norma; se habla de la necesidad de detectar "los casos de abortos y esterilizaciones forzosas" y se corrige por "forzosos".



Fuentes del JxCat han confirmado a Efe su sorpresa al ver aprobada su enmienda, ya que no esperaban recibir apoyos.