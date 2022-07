Dos fallecidos y bosques arrasados, el balance de incendios que no dan tregua

Los fuegos declarados en España en medio de la ola de calor que afecta a toda Europa se han cobrado ya dos vidas y han arrasado, al menos, 25.000 hectáreas, un balance al que hay que sumar pueblos enteros evacuados por unos incendios que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha achacado al cambio climático.



Sánchez, que ha visitado hoy el Puesto de Mando Avanzado en el Puerto de Miravete, cerca de la localidad cacereña de Casas de Miravete, ha pedido a todas las administraciones y partidos políticos que hagan de las políticas medioambientales políticas de Estado.



Esta mañana, fue encontrado el cadáver de ganadero, nacido en 1952 y natural de Escober de Tabara, en una zona de monte afectada por el incendio de Losacio (Zamora) y en la que habría perdido la vida mientras pastoreaba su rebaño ovino.



Aunque aún no se ha determinado la causa exacta de la muerte, todo apunta a que está relacionada directamente con el incendio que el domingo acabó con la vida del brigadista Daniel Gullón Varas, que falleció tras quedar atrapado por las llamas cuando manejaba una autobomba.



El fuego ha causado además quemaduras leves a otros dos operarios, mientras que dos personas resultaron heridas al sufrir un accidente de tráfico durante su evacuación de la zona, donde se ha tenido que cortar la línea del AVE-Madrid Galicia y la N-631, entre otras vías.



El de Losacio es uno de los cuatro incendios de nivel dos de peligrosidad declarados en Castilla y León, junto a los de Cebreros y Herradón de Pinares (Ávila) y el de Monsagro (Salamanca). Hay otros ocho de nivel uno en Navalonguilla (Ávila); Paradaseca, Balboa y Montes de Valdueza (León); Candelario (Salamanca), Navafría (Segovia) y Figueruela de Abajo y Roelos de Sayago (Zamora).



SÁNCHEZ: EL CAMBIO CLIMÁTICO MATA



En Extremadura, una de las comunidades más afectadas por las altas temperaturas y los fuegos durante los últimos días, ha mejorado notablemente la situación de los incendios declarados en el Valle del Jerte, que sigue activo, y en Las Hurdes y Casas de Miravete, que han sido dados por estabilizados.



Durante su visita a la zona afectada por el incendio de Casas de Miravete, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido a las administraciones y partidos hacer de las políticas medioambientales políticas de Estado para afrontar lo que considera una evidencia: "el cambio climático mata".



"Mata personas, mata nuestro ecosistema, nuestra biodiversidad y destruye los bienes más preciados del conjunto de la sociedad que se ve afectada por estos incendios, sus casas, sus negocios o su ganado", ha afirmado en declaraciones a la prensa.



Sánchez ha afirmado que el Gobierno continuará "plenamente volcado" en la prevención y extinción de los incendios que, en lo que va de año en España, ya han arrasado más de 70.000 hectáreas, casi el doble de la media de la última década.



En Cataluña siguen las labores para controlar el incendio del Pont de Vilomara, en la comarca del Bages (Barcelona), que el domingo obligó a la evacuación de 200 vecinos, que aún no podrán volver a sus casas, y ha provocado el confinamiento de otros 4.500.



Según el conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, la situación en Cataluña sigue siendo de "máxima alerta", por lo que han decidido prorrogar hasta el viernes las restricciones en 275 municipios de 20 comarcas y que implican el cierre de nueve macizos y la limitación de actividades agrícolas y en el medio natural.



La principal preocupación de los bomberos que trabajan en el Bages se centra en el flanco derecho del fuego, pues cuando empiecen a subir las temperaturas y a soplar el viento hay riesgo de que sufra reproducciones "muy violentas", como las de ayer, cuando llegó a avanzar a 3 kilómetros por hora.



El incendio ha causado varios heridos leves, daños en una veintena de casas y ha afectado ya a 1.614 hectáreas, 343 de ellas en el Parque Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, según datos de los Agentes Rurales, que investigan las causas del origen del fuego.



En Galicia, se han desalojado una treintena de poblaciones y los incendios que más preocupan son los de Folgoso do Courel (Lugo) y Valdeorras (Ourense), donde la situación sigue siendo "muy complicada" y ya se han calcinado 3.000 hectáreas, según el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.



En Andalucía, el fuego declarado el viernes en la sierra de Mijas ha sido dado por estabilizado tras calcinar 2.070 hectáreas.