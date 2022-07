Banco Santander y MRM, premio al mejor Informe Anual del año

La ‘Memoria’ de Banco de Santander, realizada por el área de Corporate Reporting y ESG de MRM, ha sido galardonada con el Best Annual Report and Best ESG Materiality Reporting que reconocen la excelencia en las relaciones con los inversores.

Estos galardones se conceden por ‘IR Magazine’ y son premios de ámbito mundial que valoran la información que ofrencen las compañías.

El premio al mejor informe anual, uno de los más relevantes del sector, reconoce tanto el contenido como el formato en que Banco Santander ofrece al mercado toda la información financiera y no financiera de la compañía.

La colaboración de más de una década entre MRM y Santander en la realización de sus Informes anuales ha recibido otros prestigiosos galardones a lo largo de los últimos años, como el Silver Awards.

Este galardón se suma a los conseguidos por el ‘Informe Integrado’ de Iberdrola 2021, que fue reconocido con dos premios Platinum en los 2021 Vsion Awards, que concede anualmente la League of American Communicaton Professionals (LACP).

Estos últimos premios han posicionado a MRM como la agencia española más premiada por sus trabajos en informes anuales. El área colabora, además, con los equipos de Memorias de algunas de las mayores compañías españolas del Ibex-35, como Telefónica, Mapfre o Enagás.

MRM es una agencia de marketing líder. En base a sus sólidos pilares en estrategia, Data Science, tecnología y creatividad, MRM contribuye a transformar los negocios, ayudando a las marcas a desarrollar relaciones significativas con las personas. MRM es parte de Interpublic Group (NYSE: IPG) y una de las principales agencias de la red McCann Worldgroup, con más de 40 oficinas en Norte América, Latinoamérica, Europa, Oriente Medio y Asia Pacífico.