Incendio de Carballeda alcanza 1.600 hectáreas y obliga a desalojar núcleos

El incendio forestal en Riodolas, en Carballeda de Valdeorras (Ourense), continúa tras reactivarse por el fuerte viento, alcanza las 1.600 hectáreas quemadas y ha provocado desalojos de vecinos en la parroquia de Candedo (Carballeda) y en los núcleos de Alixo y Raxoá, en O Barco de Valdeorras.



El fuego, que comenzó el pasado jueves sobre las 22:09 horas en la parroquia de Riodolas, ha obligado a desalojar los pueblos de Alixo, en O Barco, Raxoa y Candedo tras afectar a varias casas, han confirmado fuentes municipales del Barco de Valdeorras.



En el control de las llamas han participado hasta el momento seis técnicos, veinticuatro agentes, 57 brigadas, veintiocho motombobas, cuatro aviones y seis helicópteros.



Durante las labores de extinción resultaron afectados una motobomba y un bulldozer del servicio de extinción.



Fuentes de la Consellería do Medio Rural confirmaron que el fuego ha llegado a varias casas del núcleo de Candeda.



En Galicia han ardido en la Comunidad unas 5.000 hectáreas en varios incendios, que tuvieron su origen en rayos.



De momento, la Consellería do Medio Rural mantiene activada la situación Dos, por la proximidad de incendios a núcleos de población.



Además de Candeda, también ha solicitado esta medida para otro fuego en Folgoso do Courel, por la proximidad de las llamas al núcleo de Parada de Montes; y permanece también activada en otros en en Folgoso y A Pobra do Brollón, en la provincia de Lugo.



En el caso de Folgoso do Courel, la nueva situación dos preventiva fue solicitada para el incendio forestal que continúa activo en la parroquia de Vilamor y que ronda las 800 hectáreas, según el último balance provisional.



Una vecina de Alixo ha confirmado a Efe la complicada situación que se vive en esta zona por el viento, que ha hecho que las llamas hayan afectado, por el momento, a tres casas en apenas media hora.



En estos momentos, los Bomberos están trabajando para intentar salvar las viviendas y el consistorio ya ha habilitado una veintena de habitaciones para los afectados que necesiten alojamiento.