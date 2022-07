Investigan el tratamiento de enfermedades como el Alzhéimer con conexiones celulares

La revolución en el tratamiento del Alzhéimer y otras muchas enfermedades asociadas a la edad llegará estas próximas décadas y en parte lo hará a través de las proteínas encargadas de las conexiones celulares, que también podrían aumentar la eficacia de las terapias contra el cáncer.



La ciudad de A Coruña acoge, por primera vez en España, el congreso internacional sobre comunicaciones celulares 'International Gap Junction Conference 2022', un evento que se celebra desde 1974 y que reúne a unos doscientos investigadores.



María Mayán (Porto do Son, A Coruña, 1977) trabaja en el Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña (INIBIC), forma parte del comité organizador y trabaja en un equipo pionero a nivel internacional en las conexiones a través de proteínas de canal, las llamadas conexinas y panexinas.



Explica a Efe que estas proteínas "forman unos canales en la superficie de las células que permiten la comunicación tanto entre las propias células en contacto como con su entorno", por lo que son fundamentales para el funcionamiento de los órganos y los tejidos.



Lo ejemplifica con el funcionamiento del corazón, donde transmiten el impulso cardíaco, y de las neuronas, donde son claves para el envío de información, lo que fue crucial para su descubrimiento hace ya décadas.



Trabaja con varios tipos de conexinas y de panexinas que existen, pues alteraciones en sus funciones son responsables del desarrollo de enfermedades y esenciales en sus tratamientos.



Su grupo de trabajo ha constatado que una de estas conexinas está implicada en el proceso de envejecimiento celular, la llamada senescencia, y han aprovechado esta actividad para estudiar su efecto en la respuesta a la terapia dirigida e inmunoterapia en cáncer.



Por eso acaba de registrar tres patentes vinculadas al aumento de la eficacia de varias terapias dirigidas en cáncer, con aplicabilidad a diferentes tipos de cáncer, como de mama, de pulmón o melanoma.



Como estas proteínas están implicadas en procesos como la inflamación y el daño en los tejidos, se han descubierto como nuevas dianas terapéuticas para evitar el progreso del Alzhéimer o de la artrosis, lo que puede llegar a cambiar la vida de los pacientes.



Incluso en el caso del Alzhéimer, María Mayán considera que puede ser posible, en estas próximas décadas, “que modulando la actividad de estas proteínas se pueda evitar el progreso de la enfermedad y promover la regeneración".



Supondría una auténtica revolución en este cambio, aún queda mucho trabajo por delante pero los resultados de varios grupos indican que podría evitarse la "degeneración que ocurre a nivel cerebral" y los estudios, hasta ahora, tanto en esta cuestión como en cáncer por ejemplo a nivel de respuesta del sistema inmune, muestran "resultados muy prometedores".



Reconoce, no obstante, que "todavía hay muchísimo que investigar" dentro de cuestiones "muy complejas" en las que "cada vez sabemos más y se abre un campo nuevo".



En el INIBIC acumulan experiencia desde 2011 y ven que, poco a poco, el desarrollo de fármacos que modulan estas proteínas empiezan a llegar a los pacientes, pues algunos ya están en ensayos clínicos en Estados Unidos y son aplicables a cuestiones como la cicatrización, la inflamación o la degeneración macular.



Todas estas cuestiones se abordan desde este sábado hasta el próximo miércoles en A Coruña, sede del congreso internacional.



Hablarán acerca de estudios científicos sobre los mecanismos moleculares implicados en el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas, cardíacas o cáncer, entre otras enfermedades en las que alteraciones en estas proteínas están implicadas en su desarrollo o progreso.



"Tendremos la oportunidad de conocer los resultados de las investigaciones que todavía no han sido publicadas y de establecer nuevas líneas de colaboración y cooperación entre nosotros", agrega.



Además del trabajo en común, María Mayán subraya que en la cita se da mucha importancia a los investigadores y las investigadoras jóvenes, que son el futuro en esta cuestión.