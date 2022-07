Los impuestos a energéticas y banca no se podrán repercutir en los precios

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado que la regulación de los nuevos impuestos extraordinarios para la banca y las energéticas incluirá la prohibición expresa de repercutir el gravamen a los precios finales o el coste de los servicios.



"En la norma tenemos contemplado que se va a prohibir la repercusión del gravamen al precio final y se le va a dotar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de todas las funciones para que vigile y aplique sanciones si alguna empresa se separa de la legalidad", ha afirmado Montero en declaraciones a la Cadena Ser.



La ministra se ha mostrado sorprendida por que desde el ámbito empresarial se esté planteando que los dos nuevos tributos generarán inseguridad jurídica, cuando "aún no se conoce el detalle de las figuras".



Ha lamentado que también el PP recurra siempre a los mismos "mantras" cuando se habla de subidas fiscales y que se escude en que ahuyentará la inversión y lo terminarán pagando todos los ciudadanos "para no decir de parte de quién está".



Además, ha subrayado que el impuesto sobre las energéticas lo pagarán las eléctricas, igual que las gasistas y las petroleras, y ha dicho no entender "de dónde saca" Iberdrola que no le va a afectar.



Ha sido después de que el vicepresidente de Iberdrola, el exdirigente socialista Antonio Carmona, considerase ayer que el impuesto se cargará a las empresas petroleras y a las gasistas, porque ellas venden el 75 % de la energía en España.