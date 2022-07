Feijóo dice que Pedro Sánchez "ha atado y bien atado su coalición con Podemos"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este jueves que el Debate de la Nación ha servido para que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, deje "bien atada" su coalición con Podemos, pero ha recalcado que no puesto encima de la mesa medidas para frenar la inflación del 10,2% que afrontan los españoles en la cesta de la compra. Tras criticar la "fiscalidad populista" del Gobierno, ha pronosticado que los bancos y las energéticas repercutirán en los ciudadanos los impuestos temporales que se han anunciado.

En una entrevista en Telencinco, que ha recogido Europa Press, Feijóo ha rehusado pronunciarse si el PP apoyará esos dos nuevos impuestos alegando que desconocen en qué consistirán, pero ha criticado que ésas sean las propuestas de Pedro Sánchez para ayudar a la gente a "llegar a fin de mes".

"No son medidas que debamos de tomarnos en serio", ha apostillado, para añadir que "probablemente" serán los ciudadanos los que los paguen con "más intereses en los préstamos", "más comisiones en los bancos" o "encarecimiento del crédito para las empresas". A su entender, algo similar ocurrirá con las eléctricas.

Por eso, ha señalado que es "muy injusto" para las rentas medias y bajas que el objetivo del Gobierno sea que los ciudadanos sigan "pagando la inflación". "Si lo pagamos los ciudadanos, por supuesto que estamos en contra", ha proclamado, para añadir que el Gobierno ha subido los impuestos 24 veces y ahora pretende hacerlo dos veces más.

Además, ha criticado los "juegos florales" y los "líos" del Gobierno con sus medidas económicas, algo que ve una "falta a los ciudadanos" porque, a su entender, no explican exactamente en qué consiste. "Y nos tememos que los bancos y las energéticas siempre repercuten el incremento del coste. Por tanto, nos van a repercutir esos impuestos en los ciudadanos", ha abundado.

Eso sí, ha reconocido que el Debate de la Nación ha ayudado a Sánchez a "atar" su Gobierno con Podemos. "Sánchez ha atado y bien atado su coalición con Podemos, pero eso tiene poco interés para la cesta de la compra, la energía y para seguir subsistiendo a fin de mes", ha aseverado.

CRITICA LA "FISCALIDAD POPULISTA" DE SÁNCHEZ

Dicho esto, ha explicado algunas de las medidas que plantea el PP, como deflactar la tarifa del IRPF, agilizar los fondos europeos, suspender el impuesto de hidrocarburos como autoriza Bruselas o bajar el IVA del gas también al 5%, igual que se va a hacer en la luz. A su entender, si hubieran aplicado desde abril esta última medida que defiende el PP se habrían ahorrado 200 millones de euros.

"Son planteamientos que se producen en buena parte de los países de la UE y son planteamientos bastante limpios y buscando siempre a las rentas bajas y medias de este país", ha explicado el presidente de los 'populares'.

Feijóo ha puesto el acento en medidas para bajar impuestos a las clases medias y bajas a través del IRPF, máxime cuando el Gobierno ha recaudado 15.000 millones y, a su juicio, habría que "devolver a la gente lo que ha pagado de más".

"Me sorprende que los que se llaman progresistas no lo acepten", ha afirmado, para añadir que "si realmente hay un mínimo de sensibilidad social y no una fiscalidad populista esto debería aprobarse en el Debate sobre el estado de la Nación".

AFEA A CALVIÑO SUS REPROCHES SOBRE EL DEBATE

Además, Feijóo ha afeado a la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, los reproches que le ha realizado por no quedarse en el hemiciclo del Congreso para escuchar todo el Debate de la Nación y oír las intervenciones de todos los grupos parlamentarios.

Feijóo ha explicado que acudió la primera jornada del debate en su condición de senador pero "sabiendo que no podía" subir a la tribuna de oradores. Aunque ha dicho que es una "anomalía" que le afecta como jefe de la oposición, ha indicado que "no protestó" por ello sino que "aceptó el Reglamento".

"Me sorprende por tanto que la señora Calviño no sepa cuál es la peculiaridad del jefe de la oposición en este momento pero sería fantástico poder debatir en el Senado y que la vicepresidenta nos comente allí por qué fallan todas sus previsiones económicas", ha proclamado.

Dicho esto, ha señalado que le parece "una broma" que Calviño plantee estas cuestiones como "si no se pudieran seguir los debates del Congreso en los que no puede participar a través de otros medios". Sin embargo, ha dicho que escuchó "con mucho interés" las opiniones de Podemos y las "descalificaciones" que le dirigieron "sabiendo que no podía intervenir" en la tribuna.