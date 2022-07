Bildu exige a Sánchez que vaya mucho más allá en sus medidas de izquierdas

La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a ir mucho más allá de los "parches" del giro a la izquierda que anunció, adoptando medidas como la nacionalización de las eléctricas o la aplicación de impuestos permanentes sobre sus grandes beneficios.



"Valoramos positivamente las medidas que usted ha anunciado, pero esperamos más, comenzando por una ambiciosa, progresiva y justa reforma fiscal", le ha planteado la diputadas vasca en su intervención en el debate del estado de la nación, donde ha advertido de que "serán necesarias decisiones de calado" ante la dimensión de la crisis causada por la pandemia, la guerra de Ucrania y la inflación.



Todo ello después de recriminar al presidente las "decisiones equivocadas" que a su juicio ha adoptado el Gobierno en asuntos como el espionaje a los independentistas, los sucesos en la valla de Melilla, el "abandono al pueblo saharaui" o la "exaltación belicista" demostrada en su opinión en la cumbre de la OTAN en Madrid.



Ha argumentado que todas "van contra el sentir mayoritario de quienes confiaron en usted" y no van a movilizar a la "mayoría social progresista y de izquierdas" que le hizo presidente.



Aizpurua ha admitido que Sánchez "ha intentado imprimir un giro a la izquierda" con sus medidas sociales, pero a renglón seguido le ha recriminado que se haya quedado corto.



"Como casi siempre con este Gobierno, todo se queda a medio camino, todo es temporal y no estructural, son parches para un momento concreto sin cambios de raíz", ha manifestado.



Así, le ha requerido a actuar ante la "gran estafa" de las compañías petroleras y eléctricas, contra las que, ha aseverado, "nadie actúa de manera decidida".



Le ha emplazado a la "intervención pública de los precios para poner topes a la electricidad y los carburantes", a aplicar "impuestos extraordinarios permanentes", a recuperar la gestión pública de las centrales de generación y nacionalizar las empresas eléctricas como hacen otros países europeos "no sospechosos de ser comunistas".



También ha arremetido contra el "pacto de rentas" por resultar un "eufemismo" que "solo supondrá el empobrecimiento y pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores mientras se blinda el aumento de los beneficios empresariales"; ella apuesta por subir los salarios de acuerdo al IPC y revalorizar así el SMI.



"Esperamos que sepa elegir bien qué camino tomar", ha dicho además Mertxe Aizpurua al presidente, ante quien se ha desmarcado de la estrategia seguida ante la guerra de Ucrania "que hace rehén a Europa del intento de EEUU de reforzar su liderazgo militar o su mercado gasístico", ha apostillado.



Eso sí, la portavoz de EH Bildu ha puesto de relieve las "muchas" decisiones que su grupo ha respaldado en el Parlamento promovidas desde el Gobierno y le ha tratado de hacer ver que "cuando EH Bildu alcanza acuerdos, las clases populares ganan", para aseverar que este partido "dice lo que hace y hace lo que dice".



En su respuesta, Sánchez ha lamentado que todas las medidas que toma el Ejecutivo le dejen "un regusto de estar a medias" y ha pedido a Aizpurua que reconozca que están haciendo "muchas cosas" para tratar de combatir la crisis.



"El Gobierno de España está demostrando tanto a nivel europeo como nacional que nos tomamos en serio el drama de la inflación", ha añadido.



Por otro lado, y sobre sus críticas por la gestión de la guerra, ha señalado que toda la izquierda debe poner de su parte a favor de una mayor inversión tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia, "no para atacar a nadie, sino para defender nuestro modelo de vida".