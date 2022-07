Rego (BNG) exige a Sánchez que "cumpla con Galicia"

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "cumpla con Galicia" y ha reivindicado la "soberanía plena" del pueblo gallego. "Si el BNG está aquí es para defender los intereses de los gallegos y para trabajar para que más pronto que tarde, el estado de la nación no se decida en Madrid, sino que lo decidan los gallegos y gallegas en función de sus intereses y de forma libre y soberana", ha sostenido en una intervención que ha iniciado reclamando a Galicia como su "nación".

En su discurso, Rego ha afeado a Sánchez que Galicia estuviese "ausente" de su intervención a pesar de que sufrir una inflación más elevada que la media del Estado español. "Y pese a la crisis industrial que padecemos, no hubo ni una sola mención por su parte cuando habló de proyectos industriales punteros, planes de vivienda, infraestructuras o Pertes...", ha censurado.

Para el diputado del Bloque, esta "ausencia" está en consonancia con la "desatención" por parte del Gobierno de los problemas de Galicia que, según ha indicado, se refleja en unos presupuestos "injustamente bajos", un "67% de ejecución en 2021" y el "desinterés por cumplir el acuerdo en materia de investidura, especialmente en infraestructuras o servicios ferroviarios".

En este punto, ha censurado que una de las "medidas estrella" anunciada por el presidente del Gobierno, como la bonificación del 100% de los abonos de los trenes de cercanías y media distancia no vaya a tener un gran impacto en Galicia. "¿Sabe cuántos gallegos se van a beneficiar del cercanías, cero, porque en Galicia no existen", ha señalado para indicar que en los de media distancia se necesita una mejora de frecuencias, distancias y precios "de forma permanente" y no solo hasta el 31 de diciembre.

De este modo, Rego ha reclamado a Sánchez que "cumpla con Galicia" y ponga en marcha medidas como "proyectos para revertir la crisis industrial, garantizar la capacidad productiva en la pesca o en el sector agroganadero, recuperar el retraso en infraestructuras y servicios, rescate de la concesión de la AP9, solución rápida a la A6, resolución al problema de los emigrantes retornados, creación de juzgados de violencia de género, frenar el 'boom' eólico depredador y respeto a la lengua gallega".

Tras ello, sí ha puesto en valor algunas de las medidas anunciadas por Sánchez, como el impuesto a las eléctricas. "Está bien que la presión social los empuje a medidas que reclamamos desde el BNG", ha apuntado. Con todo, ha avisado de que los anuncios "no ofrecen mucha confianza" toda vez que la "credibilidad" del Gobierno en esta materia está "entredicho" tras la "marcha atrás" en 2021 "por las amenazas del oligopolio eléctrico".

"Pero sobre todo porque una vez más se quedan en medidas temporales en vez de afrontar medidas estructurales", ha sostenido Rego, que ha reivindicado acciones como la creación de empresas públicas, una tarifa eléctrica gallega o el tope del precio de la electricidad y los combustibles a los consumidores finales".

En todo caso, ha asegurado que el BNG siempre se comporta de forma "constructiva" apoyando las medidas positivas y rechazando las negativas, como así seguirá haciendo pese a las "muchas sombras" de las políticas del Ejecutiva estatal.

"Nunca vamos a propiciar el acceso de la derecha y la ultraderecha al Gobierno, pero si denunciamos los incumplimientos del PSOE y Podemos es porque nuestra obligación es, por encima de todo, defender los intereses de Galicia y de las clases populares gallegas", ha indicado.

Por último, ha dicho que el BNG "va a derrotar al PP en Galicia" y ha recomendado a Sánchez emprender un giro "a favor de las mayorías sociales" si quiere derrotar a Feijóo.