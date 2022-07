Bolaños acusa al PP de no querer renovar el TC para volver "a la edad de piedra"

El ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha acusado al PP de no querer renovar el Tribunal Constitucional (TC) ni el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) porque a su juicio quieren que volvamos a "la edad de piedra" en cuanto a los derechos de las mujeres para la interrupción voluntaria del embarazo o la eutanasia.

En una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, Bolaños ha recordado que el PP tiene recurridas estas leyes ante el Constitucional y por eso, según ha afirmado, no quieren renovar este órgano constitucional. A su juicio, los 'populares' quieren gobernar "donde los ciudadanos no les han dado la mayoría" y pretenden que la ciudadanía "no tenga derechos", según ha lanzado.

Además, al ser preguntado sobre si da por rotas las relaciones con el principal partido de la oposición para renovar el Poder Judicial, el ministro ha señalado que el PP va "por la enésima excusa" para no llevar a cabo esta obligación constitucional y ha lamentado que ahora les pidan retirar una proposición de ley --"que por cierto se pactó con ellos"-- ha apuntado en referencia a la anterior dirección nacional del PP, para tener garantías de que no se bloqueaba el TC.

Asimismo, ha criticado que previamente el PP esgrimiese que Podemos formaba parte del Gobierno o el método de elección de los vocales como motivos para no acometer los nuevos nombramientos. "Todo tipo de excusas y chantajes porque no quieren renovar", ha asegurado. "Un día podremos hacer las página amarillas con el número de excusas del PP para no cumplir una obligación constitucional", ha rematado.

En la misma línea, Bolaños ha rechazado el argumento del PP, que sostiene que el Gobierno ha pactado la proposición de Ley de Reforma del Poder Judicial con ERC para hacer una renovación al gusto de los independentistas. "El PP tiene la mentira en el ADN", ha acusado.

Así, ha indicado que lejos de estar pactada con ERC, con quien estaba acordada era con la anterior dirección del PP, pero que "no cumplen nada", ni la Constitución, ni la ley ni su palabra, según ha afeado. "Son unas joyitas y estas joyitas quieren gobernar España", ha terminado.