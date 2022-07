Pedro Sánchez abre su primer debate de la nación sin un "cara a cara" con Feijóo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abre hoy en el Congreso de los Diputados su primer debate sobre el estado de la nación como jefe del Ejecutivo y el vigésimo sexto de la democracia, aunque en esta cita no habrá el habitual "cara a cara" con el líder del principal partido de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ya que este no participará al no ser diputado.



La intervención de Sánchez comenzará a las 12 del mediodía y marcará el inicio de un debate que se prolongará durante tres días y que hacía siete años que no se celebraba.



Casi la totalidad de los portavoces de los grupos parlamentarios están de estreno. Los líderes de los principales partidos, del PP, Unidas Podemos, Vox, ERC, Cs o de EH Bildu subirán a la tribuna por primera vez en un debate sobre el estado de la nación.



El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, acudirá al hemiciclo y seguirá de cerca la intervención de Sánchez -sentado junto a la portavoz de su grupo parlamentario, Cuca Gamarra,- pero no podrá intervenir al no tener la condición de diputado.



Sí es posible que Feijóo pueda responder a Sánchez fuera del hemiciclo después de que el presidente haya explicado las medidas económicas que pretende implementar para proteger a las rentas medias y trabajadoras.



El debate sobre el estado de la nación, que se instauró en 1983 con el primer gobierno socialista de Felipe González, cumple hoy su 26 aniversario, ya que aunque debería celebrarse todos los años, las circunstancias electorales y la pandemia lo han impedido y la última cita fue en 2015 con el gobierno de Mariano Rajoy.



A partir de hoy la Cámara Baja se convierte en el epicentro de la actualidad política. Con este debate se repasan los principales asuntos que afectan a España y el Gobierno confronta su orientación política con todos los grupos parlamentarios.



En medio de una gran expectación mediática acuden al hemiciclo diputados, senadores y algunos presidentes autonómicos como María Chivite, la presidenta de Navarra, o Concha Andreu, la presidenta deLa Rioja, que estarán presentes en unas sesiones maratonianas que finalizarán el jueves con las votaciones de las propuestas de resolución que registren los grupos parlamentarios.



De momento, la sesión se inicia a las 12 horas con el discurso de Sánchez y se interrumpirá cuando el presidente del Gobierno finalice su intervención para la que no tiene límite de tiempo.



A las 16,00 horas se retomará el pleno con las intervenciones de los portavoces de los grupos parlamentarios de mayor a menor. Tendrán treinta minutos para exponer sus argumentos y una réplica de otros diez minutos, tras ser respondidos por Sánchez.



Una de las imágenes más buscadas será la de Sánchez replicando a Gamarra ante la presencia silenciosa de Feijóo en el escaño.



Casi la totalidad de los portavoces intervendrán por primera vez en este debate y tan solo tres diputados repiten en esta ocasión: el portavoz del PNV, Aitor Esteban, el de Compromís, Joan Baldoví, y la portavoz de Coalición Canaria, Ana Oramas, que es la más veterana y sube a la tribuna en un debate de la nación por séptima vez.



Todo apunta a que ERC será el último grupo parlamentario en intervenir en el día de hoy, y el resto de partidos lo harán a partir del miércoles, a las 9.00 horas.



Fuentes de ERC han señalado a EFE que instarán a Sánchez a que apruebe una reforma fiscal antes de final de año. Una posición que comparte Unidas Podemos, que pide a los socialistas "valentía" en materia de impuestos para subirlos a las grandes fortunas y a las grandes corporaciones.



En sentido contrario se expresarán previsiblemente PP, Vox y Cs que pedirán bajar la fiscalidad al tiempo que criticarán las alianzas políticas de Sánchez con partidos independentistas y sobre todo con EH Bildu.



El pacto cerrado con Bildu en la nueva Ley de Memoria Democrática rondará el debate y servirá para que Cs también inste al Ejecutivo a reconocer que en España solo hay una nacionalidad.



Las propuestas de los partidos se concretarán en una resoluciones que serán registradas el miércoles al finalizar la primera parte del debate. Estas propuestas serán debatidas y votadas el jueves, cuya sesión se inicia a las 10.00 horas.



De momento Vox ha sido el único partido que ha avanzado que registrará una propuesta de resolución de "rechazo global" a toda la comunicación de Sánchez, una especie de enmienda a la totalidad a toda la intervención del presidente del Ejecutivo.



La mayoría de los grupos parlamentarios presentará el máximo de 15 propuestas de resolución permitidas que además podrán ser enmendadas.



De ser aprobadas por mayoría simple, se convertirán en la posible nueva orientación política del Gobierno.