Yolanda Díaz intensifica su perfil: "Al Gobierno de coalición le falta alma"

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, asegura que "nada va a romper el Gobierno porque no hay alternativa a la coalición progresista", aunque cree que le falta "alma", y señala que el objetivo de su proyecto Sumar no consiste en "recuperar espacios", sino en "ensanchar la democracia".



En una entrevista en el diario El País, Díaz ha comentado que el problema del Gobierno de coalición de Unidas Podemos y el PSOE es que "le falta alma", porque cree que "no basta con gestionar", y le faltan a veces también "medidas felices".



"Si para sacar adelante el salario mínimo tardamos nueve meses, cuando llega, igual la medida no es feliz. Si para avanzar tardamos tanto...", ha lamentado la también ministra de Trabajo, que pertenece al sector de Unidas Podemos.



Sin embargo, asegura que "nada va a romper el Gobierno porque no hay alternativa a la coalición progresista", aunque reconoce que ha habido "momentos difíciles", como con las diferentes interpretaciones de la reforma laboral, cuando dice que estuvieron cerca del "precipicio".



Ahora las desavenencias tienen que ver con el aumento del gasto en Defensa anunciado por el presidente, Pedro Sánchez, con quien Díaz pretende tener "un debate sosegado y sereno que va a abordar el conjunto del Presupuesto".



Por otro lado, ha diferenciado su proyecto político Sumar (con el que concurriría a las próximas elecciones) de Podemos, ya que asegura que este partido "nunca se ha configurado como un movimiento ciudadano" mientras que Sumar busca "darle protagonismo a la ciudadanía".



"Podemos nace de la impugnación y yo parto de la construcción. Las fuerzas progresistas se han sentido cómodas en el no, en hacer oposición, en impugnar al contrario. Yo lanzo un movimiento ciudadano en el que voy a ser una pequeña pieza más de un engranaje colectivo en el que no solamente deconstruyo la impugnación, sino que quiero construir", ha añadido.



Además, ha explicado que el proyecto Sumar, presentado en público el viernes pasado, es trasversal y que la lista electoral se hará "colectiva, democráticamente".



"Quien se quiera presentar que se presente y que la ciudadanía vote", ha respondido preguntada sobre si contará con Podemos.