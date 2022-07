Irene Montero: "Yolanda es nuestra candidata y es quien toma las decisiones"

La ministra de Igualdad y número dos de Podemos, Irene Montero, ha defendido a Yolanda Díaz como su candidata y ve "buena noticia" que ayer lanzase su proyecto Sumar: "Es quien toma las decisiones y lo que vamos a hacer es respetar y trabajar para que la legislatura sea de avances sin precedentes".



Así se ha pronunciado Montero en una entrevista este sábado con Radio Nacional en la que ha esquivado la pregunta sobre una presentación que no contó con líderes de partidos y se ha comprometido a trabajar para aportar "el Podemos más fuerte" al ciclo electoral y revalidar así el Gobierno de coalición.



Sostiene Montero que el Gobierno de coalición no es de PSOE y Unidas Podemos, sino de los trabajadores y pensionistas que han querido avanzar en derechos, un camino que a su juicio solo ofrece el actual Ejecutivo.



Ha argumentado la dirigente de Podemos que cuando pedían subir el salario mínimo interprofesional les decían que se hundiría la economía y al hacerlo "no se ha hundido nada" o que han demostrado que la austeridad no es la única receta ante las crisis y que se puede crear un escudo de protección social.



"Cometemos errores, tenemos diferencias, las debatimos, es muy normal, somos dos formaciones distintas (...) podemos debatir, pero llegamos a acuerdos y esos acuerdos son buenos para la gente. Cuando la derecha gobierna, en solitario o en coalición, no verá esos resultados", ha afirmado Montero al ser preguntada por los desacuerdos en el seno del Gobierno.



Además, en la jornada en la que Madrid celebra el Orgullo LGTBI, la ministra ha calificado de "paso importantísimo" que el Tribunal Constitucional haya considerado un derecho fundamental la identidad de género.



Y ante las críticas del Consejo de Estado a la normativa trans ha recalcado que su Ministerio no modificará su propuesta para reconocer el derecho de autedeterminación de género "sin informes médicos" porque "las personas trans no son enfermos" y es suficiente con la doble comparecencia para que la administración reconozca su identidad.



Además, ha calificado a María Teresa Fernández de la Vega, presidenta del Consejo de Estado, de "aliada" y ha apuntado que el anteproyecto de ley cuenta con todos los informes preceptivos.



Irene Montero ha enmarcado las críticas a su viaje oficial a Estados Unidos por parte de formaciones como el PP en un tipo de "violencia política" contra las mujeres, que no cuestiona sus propuestas, si no que "busca destruir personalmente" a quienes ocupan la primera fila y pretende un "efecto disciplinador".



También ha señalado Montero que estudiarán las posibles medidas legales tras conocerse una conversación de mayo de 2017 entre el excomisario José Manuel Villarejo y la entonces secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, en la que éste aseguraba tener "un tema de la hostia contra Podemos" y Cospedal mostraba su interés.