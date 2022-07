Antonio Garamendi pide "un marco legal" para formar universitarios en las empresas

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha pedido "un cambio pactado" y "un marco legal" para que las empresas españolas puedan participar en la formación de los estudiantes de las universidades.



"Tiene que haber un acuerdo para que los estudiantes puedan venir a las empresas. Voy a ser claro: no queremos dar clase, pero sí participar en su formación", ha asegurado Garamendi durante su intervención en el encuentro anual de la patronal tecnológica DigitalES.



Según Garamendi, en el área de formación "hay muchas oportunidades para llegar a acuerdos", pero es necesario "que las administraciones públicas sean conscientes de que necesitan un proceso de escucha", ya que las empresas son "muy realistas" y saben "lo que necesitan".



Garamendi ha explicado que, en su opinión, España tiene dos grandes áreas en las que avanzar. Por un lado, en animar a los estudiantes a que se centren en áreas tecnológicas y, por otro, explicar desde pequeños "de qué va la sociedad", para que se vea a la empresa "como una parte importante" de la misma.



"En este caso, así como la ley de Formación Profesional la aplaudimos, nosotros no hemos compartido ese cambio de la educación de los más pequeños", ha afirmado.



El presidente de la CEOE ha defendido que España se tiene que preparar "para los empleos digitales", en donde hay "espacio" para trabajar, y ha insistido en que los jóvenes, a los que se dirige esta edición del encuentro, "son el presente, no el futuro".



Junto a él, el presidente de DigitalES, Eduardo Serra, ha recordado que, según sus cifras, en España hay actualmente 120.400 puestos tecnológicos sin cubrir por falta de perfiles cualificados, en un país con "un problema de paro juvenil difícilmente asumible".