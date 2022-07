Calviño pide a los agentes sociales un pacto de rentas a tres años

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha pedido a los agentes sociales que negocien un pacto de rentas a tres años, en el que moderen los márgenes empresariales y las subidas salariales y que incluirá un alza del salario mínimo interprofesional (SMI).



En declaraciones a los medios tras concluir la reunión que ha mantenido buena parte del Gobierno con los agentes sociales este miércoles, Calviño ha explicado que se recupera así la intención de cerrar un pacto de rentas para contener el impacto de la inflación en el crecimiento económico y la creación de empleo.



"En este momento es esencial que los márgenes empresariales no se amplíen y que los salarios crezcan de manera moderada", ha dejado claro Calviño, quien ha recordado las iniciativas y ayudas puestas en marcha hasta ahora por el Gobierno, pero que no ha descartado nuevas medidas.



Así, ha asegurado que en la reunión ha expresado a los agentes sociales "la absoluta voluntad de trabajar con ellos aquellas medidas que puedan facilitar el pacto de rentas", teniendo que, hace unos meses, el Gobierno lo circunscribió a un acuerdo salarial entre patronal y sindicatos que no pudo ser cerrado al no ponerse de acuerdo patronal y sindicatos.



Esta reunión "reactiva un proceso de todos los agentes sociales que desde el Gobierno vamos a impulsar con miras a ese importante pacto de rentas", que comenzará a negociarse inmediatamente y que incluiría una nueva subida del salario mínimo interprofesional (SMI).



Así, Calviño ha señalado que, en línea con el compromiso de alcanzar el 60 % el salario medio, "vamos a subir el SMI y espero que esta decisión forme parte del pacto de rentas".



Además, la vicepresidenta primera ha explicado que la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica convocará próximamente a los agentes sociales para abordar el plan de contingencia en el ámbito energético ante un posible empeoramiento de la situación de la energía.