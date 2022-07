Unidas Podemos y más socios registran una comisión que investigue muertes en Melilla

Unidas Podemos, ERC, EH Bildu, Compromís y Más País han registrado este martes en el Congreso la creación de una comisión de investigación en el Congreso para investigar la muerte de 37 inmigrantes subsaharianos el pasado 24 de junio junto a la valla de Melilla cuando intentaban pasar a la ciudad autónoma.



Según ha explicado el secretario general de Unidas Podemos, Jaume Asens, en una rueda de prensa en el Congreso, está "muy bien" que el Defensor del Pueblo realice una investigación de la tragedia, "pero no tiene recursos ni competencia para hacerlo" y debe ser la Cámara el órgano que la haga.



Además, Asens ha insistido en que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska tiene que facilitar las imágenes de videovigilancia de la frontera melillense así como el atestado policial.



"Si no hay nada que ocultar, no entendemos que no se faciliten", ha apuntado Asens.