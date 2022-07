Pilar Alegría tilda la beca de Ayuso de "retorcida" y alejada del objetivo natural

La ministra de Educación, Pilar Alegría, ha tildado este martes de "retorcida" la propuesta del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de conceder becas a familias con rentas de hasta 100.000 euros y ha subrayado que el "objetivo natural" de las ayudas públicas es llegar a los jóvenes que lo necesitan.



Alegría ha reconocido en una entrevista en TVE la competencia de la Comunidad de Madrid para conceder estas becas, pero ha rechazado el modelo educativo planteado por el Ejecutivo autonómico popular.



"La propuesta retorcida que plantea el PP es darle esa beca a rentas que no necesitan ese tipo de ayudas y no tienen ningún problema para que sus hijos estudien", ha denunciado.



La titular de Educación ha incidido en que "las becas nacen para dar ayuda a esos jóvenes que lo necesitan para poder estudiar el día de mañana en la universidad o hacer un ciclo de FP" y ha añadido que "esa ayuda la han necesitado la mayoría de los jóvenes de este país".



"Estoy pensando, por ejemplo, en hijos de maestros, policías, fontaneros, periodistas, familias de clase media trabajadora, gente corriente, gente humilde que, desde luego, necesitan esta beca para que sus hijos puedan seguir estudiando", ha recalcado.



Para Alegría, ese es el "objetivo natural" de las becas educativas y no "quitar derechos a familias que lo necesitan para dárselo a rentas que pueden lógicamente costear esos estudios de sus hijos".



Sobre el crédito extraordinario de 1.000 millones para Defensa que aprueba hoy el Consejo de Ministros y al que se oponen los ministros de Unidas Podemos, la ministra de Educación ha señalado que se va a crear un fondo de contingencia para garantizar la seguridad del país.



Pese a lo denunciado por la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha asegurado que todos los ministros estaban informados de la medida.



"Tenemos la sana de costumbre de explicar a todo el Consejo de Ministros los temas de que vamos a tratar", ha subrayado Alegría, que se ha mostrado convencida de que habrá acuerdo para aumentar el gasto militar y que se le dará "carta de naturaleza a través de los Presupuestos Generales del Estado".