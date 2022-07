Robles: "Podemos sabrá si le resulta compatible o no estar en el Gobierno"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha recalcado hoy que la posición del Gobierno en materia de seguridad y defensa la marca el presidente, Pedro Sánchez, y ha advertido de que en Podemos "sabrán si les resulta compatible o no" estar en el Ejecutivo.



En una entrevista en La Razón, Robles insta así a los socios de Gobierno que valoren si les merece la pena seguir en este Ejecutivo, que asegura entiende la seguridad y la defensa "como una manera de ver la paz, los derechos y las libertades".



Es Podemos, por tanto, quien debe responder si tiene sentido que siga si no comparte las decisiones del Ejecutivo, según la ministra, que recalca que no se pueden tener prejuicios en un momento en que "las amenazas son absolutas y totales".



"Si no hay paz, no habrá ni educación ni sanidad", avisa Robles, que pide que haya una reflexión realista alejada de la utopía e insiste en que "la mejor manera de trabajar por la paz es invertir en disuasión".



En este sentido, asegura que van a cumplir con el compromiso con la OTAN de aumentar el gasto en defensa hasta el 2 % del PIB y dice que se están viendo las distintas opciones que hay para ello, porque "no se trata solo de que esté recogido en el presupuesto, sino de que se pueda ejecutar".



"Vamos a tener una hoja de ruta para llegar a ese 2 %", señala y subraya que toda la planificación hasta 2029 se hará de tal manera que permita que "la cantidad que aparezca en los presupuestos se pueda ejecutar".



Preguntada si se siente más arropada por el PP que por otras fuerzas parlamentarias que se dicen socios prioritarios del Gobierno, responde que "no es un tema de sentirse arropada o no, es un tema de Estado, y en los temas de Estado España tiene un compromiso con la Unión Europea y la Alianza Atlántica".