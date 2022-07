Feijóo dice que la convocatoria de elecciones en España dependerá también "de Bruselas"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, considera que la convocatoria de elecciones generales por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dependerá también de sus socios en el Ejecutivo de coalición, de sus apoyos parlamentarios "de ERC y Bildu" y "de Bruselas".



"Si la UE manda parar y condiciona el desembolso de los fondos o el BCE tiene una política similar a EEUU en la subida de tipos, Sánchez, con la deuda que tiene España, no podría permanecer mucho tiempo en el Gobierno", expone Núñez Feijóo en una entrevista que publica este domingo el diario El Correo.



Por dicha razón, Feijóo no cree que el presidente Sánchez "tenga el 100% de la autonomía para decidir cuándo serán las elecciones. Dependerá, primero, de sus socios de gobierno. Segundo, de ERC y Bildu. Y tercero, de Bruselas".



No obstante, piensa que la carrera electoral "va a comenzar cuando al presidente le interese, no cuando le interese a España".



En cuanto a la situación en el PP, Feijóo se ha mostrado "satisfecho" de cómo ha "cicatrizado la crisis interna" en apenas cien días que lleva al frente del partido.



Sobre un posible apoyo del PP al acuerdo con Estados Unidos para aumentar la presencia militar en España, Feijóo ha pedido que el Gobierno le haga una propuesta "coherente". "El PP siempre ha sido un partido de Estado y ahora, más que nunca, lo será", ha añadido.



Respecto a la convalidación del segundo decreto con medidas anticrisis, Feijóo tiene la sensación de que el Gobierno "va a desoír cualquier tipo de diálogo con el PP porque ya lo tiene pactado con Bildu y Esquerra".



Ha agregado que si el Gobierno les llama y quiere dialogar, "hay más posibilidades de estar en una esfera de colaboración", pero no es optimista ante ello.



En relación con el apoyo del PNV al Gobierno de Sánchez, el presidente del PP cree que el Partido Nacionalista Vasco "se ha equivocado y ha dado paso al peor Gobierno que hemos tenido en la democracia española".



Tras opinar que "es muy difícil que Euskadi crezca teniendo a un Gobierno socialista en Madrid", Feijóo cree que "muchos votantes del PNV no están de acuerdo con esas decisiones estratégicas y eso en las próximas elecciones generales se va a notar". A su juicio, un votante del PNV "prefiere que el presidente del Gobierno sea el presidente del PP y no el señor Sánchez".



Sobre si pactaría con Vox para llegar al Gobierno, Feijóo dice que intentará "no necesitar a nadie para ser presidente, salvo a los españoles si quieren que el PP sea alternativa real de Gobierno".