Los sindicatos de Ryanair anuncian 12 días más de huelga en julio

Los sindicatos de Ryanair han convocado doce jornadas más de huelga para sus tripulantes de cabina durante el mes de julio, tras los 6 días de paros que han llevado a cabo y que finalizaban hoy.



En un comunicado remitido este sábado, los sindicatos convocantes USO y Sitcpla anuncian nuevas jornadas de paros los días 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 y 28 de julio en los diez aeropuertos españoles en los que opera Ryanair -Madrid, Málaga, Sevilla, Alicante, Valencia, Barcelona, Girona, Santiago de Compostela, Ibiza y Palma de Mallorca-.



En declaraciones a los medios, la secretaria general de USO en Ryanair, Lidia Arasanz, ha asegurado que los sindicatos "se han visto obligados" a volver a convocar nuevas jornadas de paro después de los seis días de huelga que han generado hasta ahora 200 cancelaciones y casi mil retrasos en todo el país.



Asimismo, ha criticado "la impasibilidad de la empresa para no escuchar a sus trabajadores y preferir dejar a miles de pasajeros en tierra antes que sentarse a negociar un convenio bajo la legislación española".



La 12 nuevas jornadas de huelga serán, igual que las anteriores, de 24 horas y están llamados a secundarlas todos los trabajadores de Ryanair en España.



"Esperamos que las próximas sean exactamente iguales que estas porque los trabajadores no han dejado de luchar por sus derechos y la empresa debe escucharles y sentarse a la mesa" para retomar la negociación del convenio colectivo, ha reclamado Arasanz.



En este sentido, ha instado al Ministerio de Trabajo a que intervenga porque Ryanair "está vulnerando el derecho a huelga" y le ha pedido que actúe contra una empresa que no acata las sentencias judiciales, no cumple con la ley y utiliza el miedo, la coacción y la amenaza con sus empleados".



"No somos trabajadores de tercera y merecemos el mismo derecho que cualquier trabajador del Estado español", ha dicho.



DIEZ CANCELACIONES EN RYANAIR Y 5 EN EASYJET ESTE SÁBADO



Hasta las 13 horas, se han cancelado 10 vuelos y producido 123 retrasos en esta sexta jornada de huelga de los tripulantes de cabina de Ryanair en las diez bases de la aerolínea en España pese a contar con unos servicios mínimos del 100 %.



Esta jornada de huelga en Ryanair coincide con la segunda, de un total de nueve, de los tripulantes de cabina de la compañía británica de bajo coste EasyJet, a las que ha convocado el sindicato USO para los días 1, 2, 3, 15, 16, 17, 29, 30 y 31 de julio en los aeropuertos de Málaga, El Prat y Palma de Mallorca.



En Easyjet, se han producido este sábado 5 cancelaciones y 52 retrasos de vuelos hasta las 13 horas.



El secretario general de USO en Easyjet, Miguel Galán, ha asegurado que la jornada de este sábado "esta siendo apoyada por la amplia mayoría de los tripulantes de cabina" en todas las bases, especialmente en Málaga, donde se han cancelado el 50 % de los vuelos.



Y todo ello, "a pesar de los servicios mínimos abusivos aplicados por Easyjet".