Una artista pide retirar sus obras del Reina Sofía por los actos de la OTAN

La artista Daniela Ortiz ha pedido la retirada de la obra "Castas blancas" que forma parte de la nueva colección permanente del Museo Reina Sofía (MNCARS) después de que el centro de arte acogiera uno de los actos de la cumbre de la OTAN.



La obra en cuestión es una pintura que está incluida en la reciente ordenación de la colección permanente del museo, titulada "Vasos comunicantes. Colección 1881-2021", inaugurada el año pasado.



Ortiz (1985), de origen peruano pero afincada en Barcelona, quiere mostrar así su rechazo al acto de la Reina Letizia y las acompañantes de los mandatarios de la OTAN, que el pasado miércoles visitaron el museo y se hicieron una foto ante el "Guernica", según señala la artista en la carta dirigida al museo para retirar su obra, que ha distribuido en Twitter.



La artista califica como "aberrante" que una pintura como el "Guernica", realizada por Picasso para denunciar los horrores de guerra, "sea utilizada como telón de fondo para aquellas figuras políticas que deciden imponer la guerra a nivel global".



"Es responsabilidad del Museo Reina Sofía no solo velar por la integridad física de las obras que resguarda, sino también por su integridad política", subraya.



El museo "no puede utilizar" las obras de los artistas para "fines de organizaciones que imponen la guerra y la violencia como la OTAN", como tampoco pueden realizar "eventos de estas deplorables características", añade.



El trabajo que la artista ha pedido retirar es una pintura enmarcada en una serie mayor y que reflexiona sobre las pinturas de castas originales desarrolladas en el siglo XVIII en los virreinatos de Perú y México. El trabajo de Ortiz aborda cuestiones como la nacionalidad, la racialización o la clase social para analizar de manera crítica el poder colonial, capitalista y el orden patriarcal.



No es el primer acto de rechazo dirigido contra el museo por ser uno de los escenarios elegidos para la cumbre de la OTAN. El lunes pasado una treintena de miembros de los movimientos "Extinction Rebellion" y "Fridays for Future" protagonizaron una protesta ante el "Guernica" y denunciaron que el museo acogiera actos de la cumbre militar con pancartas como "La guerra es la muerte de la gente. La guerra es la muerte del arte".